Televisa ensayó hasta 2 veces el montaje del caso Cassez-Vallarta: Emmanuelle Steels

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- El equipo de Televisa, con el periodista Pablo Reinah, y Luis Cardenas Palomino, exdirector de Seguridad Federal de la Policía Federal al mando del operativo del 9 diciembre de 2005 en el rancho Las Chinitas, ensayaron en al menos dos ocasiones el montaje de la detención de la francesa Florance Cassez e Israel Vallarta, aseguró la periodista Emmanuelle Steels al citar lo denunciado por Vallarta, quien está en prisión desde entonces, sin sentencia.

“Lo que afirma Israel Vallarta, un resumen de las pocas conversaciones que pude tener con él, es que Pablo Reinah y el equipo de Televisa llegan a las 6 de la mañana, ahí están ensayando, él dice que hacen dos ensayos previos de lo que van a hacer, hacen dos ensayos previos donde le van haciendo preguntas y él se resiste a hacer la confesión que se espera de él. Por un lado está Luis Cárdenas Palomino golpeándolo y maltratándolo constantemente”, indicó la reportera francesa en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Emmanuelle Steels, autora del libro El teatro del engaño Cassez-Vallarta: historia de un montaje, detalló que tuvo la oportunidad de hablar con Israel Vallarta cuando él se encontraba preso en el penal de El Altiplano y aún no se le daba oportunidad de hablar sobre el caso.

En una de las charlas, dijo, Israel Vallarta reveló que Luis Cárdenas Palomino y el mismo Carlos Loret de Mola animaron a Pablo Reinah para que lo golpeara.

“Él se acuerda que en uno de estos ensayos donde él se resistía Pablo Reinah se exasperó, mostró impaciencia y reclamó a Luis Cárdenas Palomino que no estaba confesando y Luis Cárdenas Palomino lo animó a golpear a Israel Vallarta. Lo que cuenta también Israel Vallarta es que al mismo tiempo Carlos Loret de Mola también estaba animando a Pablo Reinah a que estuviera golpeando a Israel Vallarta”.

Ante los señalamientos que se encuentran incluidos en su libro, Emmanuelle Steels afirmó que Pablo Reinah amenazó con demandarla por faltar a la verdad.

“Pablo Reinah me acusó de que me iba a demandar por sembrar mentiras sobre él, me parece excesivamente cínico porque era de las primeras veces que se le daba la palabra a Israel Vallarta, que tenía que permanecer callado y silenciado todos estos años y Pablo Reinah que era el único periodista hasta el momento que había podido ‘entrevistarlo’, porque en realidad lo había interrogado mientras estaba siendo torturado, no admitía que Israel Vallarta pudiera hablar libremente con una periodista y denunciar lo que le había pasado. Lo que el señor Reinah únicamente acepta al parecer es que se dé esta entrevista con Israel Vallarta bajo tortura cuando él la realizó”.

A pesar de las descalificaciones por parte de Pablo Reinah, quien rechazó en todo momento el haber participado en el montaje, Emmanuelle Steels indicó que lo único que podía hacer como periodista era darle voz a una persona que había sido torturada y silenciada para que diera su versión de los hechos

“Me dice Pablo Reinah que no lo puedo demostrar, obviamente no lo puedo demostrar, pero lo que puedo hacer como periodista es dar la voz a una persona que ha sido torturada y silenciada por tantos años para que diera su versión de los hechos […] Por otro ladoPablo Reinah miente en todo momento, y hasta lo imprime en su libro, cuando dice que nunca me contacté con él para pedirle una entrevista”, dijo al tiempo que dio a conocer un correo electrónico de Reinah.

La mañana del 9 de diciembre de 2005, cuando Florence Cassez, junto con su entonces pareja, Israel Vallarta, fueron detenidos al salir del rancho Las Chinitas, al que acudieron policías de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), comandados por Genaro García Luna, acusados de pertenecer a Los Zodiaco, una banda de secuestradores y, tener en contra de retener en contra de su voluntad a dos personas.

Luis Cardenas Palomino, exdirector de Seguridad Federal de la Policía Federal, llamó a dos periodistas Pablo Reinah de Televisa y Miguel Aquino de TV Azteca, para que entrevistaran en vivo a las víctimas y sus victimarios en lo que se señala fue más bien un montaje.

En la transmisión televisiva se notaba a la francesa un tanto sorprendida ante la detención. Desconcertada por no saber qué ocurría. Los medios de comunicación y líderes de opinión comenzaron a especular sobre un posible montaje, debido a la manera en que narraba las acciones el periodista de Televisa, Carlos Loret de Mola.

Desde ese momento, la cobertura fue tachada de montada por parte de autoridades federales en colaboración con la televisora. Años más tarde serviría en la defensa para poner en libertad a Florence.

El video de la detención de Cassez llegó a ojos del entonces Presidente Nicolás Sarkozy, lo que provocó un fuerte conflicto diplomático entre México y Francia. Entonces, el primer mandatario francés anunció un boicot a todo destino turístico mexicano y canceló las celebraciones por “El Año de México en Francia”, a llevarse a cabo en la “Ciudad Luz” a manera de represalia.

El caso fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que emitió un amparo el 23 de enero de 2013, ordenando la inmediata liberación de Cassez, argumentando violación de sus derechos humanos; sin embargo, no fue absuelta de su culpabilidad. Al ser puesta en libertad, salió de México y se asiló en su país.

Vallarta, por su parte, actualmente está preso en el penal federal El Altiplano pese a que ha exigido su libertad porque fue víctima de tortura.

Emmanuelle Steels afirmó que las autoridades fueron las principales responsables de fabricar el engaño, sin embargo, dijo, esta situación fue aprovechada por Televisa y Tv Azteca para confundir a la sociedad y tratar de deslindar su participación directa.

“Esto es un engaño de las autoridades, no nos confundamos, Televisa y Tv Azteca no fabricaron este expediente, no llevaron a víctimas sembradas en casa de Israel Vallarta, ahí algunos periodistas tienen todo el derecho de proclamar su inocencia, de ahí, digamos, se van aprovechando del desconocimiento de la sociedad para sembrar la confusión y hacer creer que ellos nada tienen que ver con el montaje”.

Finalmente, la periodista afirmó que comenzó a trabajar en el caso Cassez con cierto prejuicio, pues pensaba que se trataba de una francesa que buscaba escapar de la justicia gracias a su nacionalidad.

“Yo me acerqué a este caso prácticamente con el mismo prejuicio que tendría cualquier persona en México, pensaba que se trataba de una francesa que se había metido en un problema y que estaba buscando a través de su nacionalidad escapar de la justicia y buscar cierto privilegio”.