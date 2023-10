Si el equipo de la Comisión de la Verdad se quiere ir, buscamos otro: López Obrador

Décadas después de la llamada Guerra Sucia de México, el Ejército ha obstruido una investigación gubernamental sobre las violaciones a los derechos humanos, según declaró el miércoles el funcionario que dirige la investigación.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo la mañana de este jueves que si el Mecanismo de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (CoVEHJ) quiere retirar a su equipo de investigación para esclarecer la Guerra Sucia, se puede buscar a otro que colabore en los trabajos.

-¿Pediría la reinstalación de las personas investigadoras del Mecanismo? -preguntó un reportero durante la conferencia de prensa matutina.

-Sí, si ellos quieren -afirmó López Obrador.

-¿Qué garantías se les darían para que ellos puedan regresar? -cuestionó.

-No, pues es que si ellos no tienen convicciones y no tienen confianza, mejor que no regresen y ya buscamos a otras personas que nos ayuden -respondió el mandatario.

-Con información de AP