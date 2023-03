El Estado aún tiene que llevar justicia a las víctimas de Guerra Sucia, pide Comisión

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– Con la voz cortada, los ojos llorosos y con la última carta de su padre, Mar Antonia Morales Serafín, volteó a ver al Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, a quien le dijo: “Yo solo le pido la verdad. Tengo 49 años buscando a mi papá. Quisiera que mi mamá —que está muy enferma— sepa dónde está. Quisiera que lo encontráramos […] porque para mí encontrar a mi papá es todo y dar justicia a las demás personas. Es una petición no sólo mía, sino de todas las víctimas: que se haga justicia, saber quiénes son los culpables”.

Mar Antonia Morales Serafín —hija de Abelardo Morales ‘Ranmel’, desaparecido en 1974 durante la Guerra Sucia— expuso lo difícil que ha sido a lo largo de tantos años narrar la historia de su familia. “Estoy temblando”, reconoció mientras compartía su testimonio:

“Se vive en el miedo y eso no es nada fácil. Contar cómo entraron los militares y violaron a mi tía Guadalupe, fue un pelotón completo; de cómo amarraron a mi abuelita y la obligaron a ver como violaban a su hija; cómo mi mamá y yo tuvimos que treparnos a un árbol para que no nos fueran a matar, y ella (mi mamá) me decía ‘no llores porque sino nos van a matar'”.