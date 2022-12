Mejía Berdeja: ¿Cómo defenderá la 4T quien cohabita con enemigos?, dice de Guadiana

Por la tarde, Morena dio a conocer que el Senador Armando Guadiana Tijerina será su próximo candidato para la gubernatura del estado de Coahuila, en la cual Morena tendría ventajas sobre los otros partidos que competirán durante la elección de 2023, según los resultados de las encuestas presentadas.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– El Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que los resultados de la encuesta de Morena para definir al próximo candidato del partido a la gubernatura de Coahuila revela que se trató de una “encuesta sesgada“. De acuerdo con los resultados del sondeo morenista, el Senador Armando Guadiana Tijerina quedó como el elegido para la candidatura de Morena.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el funcionario federal consideró que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, van en contra de la Cuarta Transformación, ya que al tomar como ganador a Guadiana Tijerina, se tendrá a alguien que “cohabita con el enemigo”, refiriéndose a los priístas Miguel Riquelme Solís, Rubén Moreira, Manolo Jiménez y Chema Fraustro.

“Pues bien, ¿cómo va a defender la Cuarta Transformación alguien que cohabita con los enemigos y adversarios de Cuarta Transformación? Pues bien, nada de eso se tomó en cuenta por parte de la Comisión de elecciones”. Por ello anunció que hará valer todas las herramientas políticas a su alcance. Afirmó también que Guadiana es un candidato “a modo” para la oposición y para los Moreira.“¿Cómo va a defender alguien que cohabita con los adversarios de la Cuarta Transformación? Quienes estamos de este lado somos los que defendemos el obradorismo”, aseveró.

Asimismo, dijo que el Senador Guadiana es alguien que “jamás critica al PRI ni con el pétalo de una rosa”.

Además, el Subsecretario de Seguridad recalcó que él tiene encuestas serias que lo sitúan entre 50 y 60 por ciento de conocimiento entre la población coahuilense. Insistió en que tiene muchas dudas sobre cómo se levantaron las encuestas que presentó Morena esta tarde, ya que apenas hace unas semanas los resultados eran distintos.

“La encuesta no toma sobre el nivel de conocimiento tus porcentajes, sino que a partir de ese conocimiento te miden contra toda la muestra, de tal suerte que está totalmente sesgada. Entonces, nosotros no reconocemos esa encuesta y lo dijimos en la mesa, y considero que eso no puede ser el elemento para tomar una decisión como esa”.

Y añadió: “yo lo únicamente que he oído del Senador Armando Guadiana es descalificar al Presidente de la República, hablar de los errores que ha cometido el Presidente, cuestionar la obra del AIFA, cuestionar cuando estuvo el Presidente en la mina del Pinabete diciendo que sólo estuvo tres minutos, cuestionar el tema del litio, cuestionar, cuestionar y cuestionar. Por otra lado, una relación de compadrazgo, de amistad, con Rubén Moreira, con Miguel Riquelme, con José María Frausto, con la Senadora Xóchitl Gálvez, con varios enemigos de la Cuarta Transformación”.

Ricardo Mejía insistió que, según los resultados de la encuesta que mandó a hacer, arroja que él tiene una preferencia de 30.2 por ciento para ser el candidato, frente al 24.2 de Guadiana y el 27.3 optó por Luis Fernando Salazar.

Finalmente, llamó a los simpatizantes que viralizaran el lema “Yo sí conozco a Mejía Berdeja”, en contraste con los resultados que dio a conocer Mario Delgado durante la conferencia donde se reiteró a Guadiana como candidato.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE MORENA EN COAHUILA

Por medio de una conferencia de prensa, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y la Diputada Ivone Cisneros revelaron los resultados de tres encuestas distintas realizadas para conocer quién de los candidatos tenía la preferencia de los coahuilenses en la intención del voto. Las encuestas que se presentaron fueron una al interior del partido, y dos levantadas por dos encuestadoras privadas: Mendoza, Blanco y Asociados, así como Covarrubias y Asociados.

Los aspirantes que peleaban por la candidatura morenista son Armando Guadiana; el Diputado Luis Fernando Salazar; el delegado de los programas sociales del Gobierno Federal, Reyes Flores Hurtado; y el Subsecretario de Seguridad y Protección Civil, Ricardo Mejía Berdeja.

De los aspirantes, no estuvo presente Mejía Berdeja, ya que tenía una apretada agenda, sin embargo, Delgado apuntó que sí estuvo en la junta para dar a conocer los resultados.

En las primeras dos encuestas presentadas (interna de Morena y Mendoza, Blanco y Asociados) fue clara la ventaja de Guadiana, pero en los resultados la tercer fue Luis Fernando Salazar.

“Tenemos muy buenas condiciones, coincide en las tres encuestas que Morena es quien tiene la intención del voto cercana al 50 por ciento, tenemos un Presidente muy bien evaluado con un promedio de 8, tenemos un partido muy reconocido por parte de la gente de Coahuila, tenemos un partido muy bien organizado y tenemos unidad entre todas y todos los aspirantes”, dijo Delgado antes de confirmar la victoria de Guadiana.

Mario Delgado comentó que “Guadiana no es un improvisado” y más bien tiene respaldo y experiencia por ser uno de los fundadores de Morena.

En la primera encuesta presentada, la muestra se compuso de mil 536 entrevistas aplicadas entre el 3 y 5 de diciembre en las diversas secciones electorales de la entidad.

Sobre la pregunta expresa acerca de qué candidato se prefiere, fue escogido Guadiana Tijerina por un 25.9 por ciento, seguido por Luis Fernando Salazar con un 22.8 por ciento, Ricardo Mejía Berdeja con un 17.7 por ciento y Reyes Flores Hurtado con un 4.5 por ciento.