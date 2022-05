Ella es Alina Kabaeva, la exgimnasta y amante de Putin que será sancionada por UK

La exgimnasta olímpica será incluida en la lista de personas sancionadas por el Reino Unido por su cercanía con el Presidente ruso, Vladimir Putin.

Los Ángeles, 13 de mayo (La Opinión).– El Presidente de Rusia se ha convertido en el blanco de millones de miradas en el mundo desde que invadió con sus tropas a Ucrania, aunque existen otros temas que envuelven la enigmática vida del líder ruso, entre ellos; a su amante con quien lleva varios años y tiene dos hijos.

En los últimos días algunos medios de comunicación han notado que el mandatario distraído, en parte porque está luchando con la enfermedad de Parkinson que padece y según han informado también tiene cáncer en la sangre.

El diario The Mirror asegura que hay otro tema que lo mantiene con la mente ocupada, y es que su novia o amante, Alina Kabaeva está embarazada, algo que no le pareció al Presidente ruso. Después de mucho tiempo de no saber nada de ella, la exgimnasta apareció en público hace unas semanas en un evento en Moscú, apoyando la guerra de Rusia contra Ucrania.

Asimismo, se ha hecho publico que Kabaeva también será sancionada por Reino Unido por ser tan cercana al Presidente ruso.

¿Quién es Alina Kabaeva? Nació el 12 de mayo de 1983 (39 años) en Taskent (Unión Soviética). Comenzó a practicar gimnasia rítmica desde los 4 años y después de viajar a Rusia para continuar con su entrenamiento, debutó internacionalmente en 1996. Dos años después, cuando tenía 15, tuvo un gran victoria en los Campeonatos de Europa.

Con 17 años representó a Rusia en Los Juegos Olímpicos de Sydney en donde obtuvo la medalla de bronce en gimnasia. Cuatro años más tarde en Los Juegos Olímpicos de Atenas, ganó medalla de oro en la categoría de gimnasia.

Vladimir Putin y Alina Kabaeva se conocieron hace más de diez años e iniciaron un romance, el cual siempre negó el Presidente ruso. En el año 2014, se divorció de su esposa Lyudmila Putina, con quien tenía 31 años de matrimonio, argumentando que nunca se veían por el trabajo de su marido, aunque las especulaciones de su romance con Kabaeva eran evidentes.

Alina se retiró de la gimnasia, formó parte de algunos puestos importantes, como en el Parlamento Ruso, luego ingresó en el mayor conglomerado de medios de comunicación de Rusia, además de tener un estudio de gimnasia en Moscú. La gran fortuna que posee en gran medida ha sido proporcionada por el mandatario ruso, así lo detalló CNN.

Algunos diarios de Rusia, revelaron que Alina Kabaeva vivía en Suiza y ahí permaneció desde que estalló la guerra de su país contra Ucrania, pero el mes pasado hizo su aparición en público. Kabaeva tuvo su primer hijo en Suiza en 2015 y en 2019 nacieron sus gemelos en Moscú. La exmedallista está esperando un nuevo bebé y mucho se ha especulado que también es hijo de Vladimir Putin.

Ahora que Alina apareció, algunos funcionarios estadounidenses cuestionaron si ella recibirá las mismas sanciones por ser una persona cercana a Putin como lo hicieron con sus dos hijas.

Reino Unido anunció que sí sancionará a la exgimnasta, ya que posee una millonaria fortuna en gran parte obtenida por Vladimir Putin y con esto lograr cercar al Presidente ruso.

