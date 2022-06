FOTO: Malala, ganadora del Nobel de la Paz, elogia en una carta a Ms. Marvel

MADRID, 13 de junio (EuropaPress).- Ms. Marvel llegó a Disney+ el 8 de junio y lo hizo con polémica, ya que recibió muchas críticas negativas. Sin embargo, la producción parece haber convencido a Malala, ganadora del premio Nobel de la Paz.

Ms. Marvel gira en torno a Kamala Khan, una adolescente musulmana que es fan de los superhéroes y que consigue superpoderes. La cuenta oficial en Instagram de la Casa de las Ideas compartió una nota escrita a mano de parte de Malala con su crítica a la ficción.

Malala es una defensora de los derechos humanos paquistaní cuyo trabajo se centra en la educación de las mujeres. En 2014, con tan solo 17 años, se convirtió en la ganadora del Nobel más joven al recibir el premio Nobel de la Paz. Cabe destacar que en 2012 fue víctima de un intento de asesinato durante el cual recibió un disparo en la cabeza. Fue trasladada a Reino Unido y desde allí ha continuado su trabajo como activista.

Via @malala

“It is not every day that I turn on the TV and find a character who eats the same foods, listens to the same music or uses the same Urdu phrases as me.” (1/2) pic.twitter.com/DY6hFq2NgM

— Marvel Studios (@MarvelStudios) June 8, 2022