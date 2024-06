López Obrador celebra que Nahle haya ganado elección pese a la campaña en su contra

Rocío Nahle García ganó la gubernatura de Veracruz al conseguir dos millones 124 mil 130 votos, que representó el 53.89 por ciento de la votación total que se registró el pasado 2 de junio.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta mañana la victoria electoral de Rocío Nahle en Veracruz, pues acusó que hubo una campaña en su contra a nivel nacional, en la que fue señalada de presunta corrupción.

Desde Palacio Nacional, el mandatario felicitó a las y los veracruzanos por elegir a Rocío Nahle como su próxima Gobernadora porque, de no ser así, se hubiera regresado a la corrupción.

“Felicito a mis paisanos, a mis paisanas, por la decisión que tomaron de elegir a Rocío Nahle. Es algo importantísimo, es lo mismo que pasó a nivel nacional, hubiese sido muy lamentable el regresar a la corrupción”, dijo.

“Felicitar al pueblo de Veracruz porque siempre ha sido un pueblo muy avispado, muy despierto, y ahora lo demostró de nuevo. No se deja chorear. Es que hubo una campaña increíble de reparto de dinero, acusando a Rocío [Nahle] de corrupción, de todo; pero no sólo en Veracruz, a nivel nacional, y es un grupo que se sentía los dueños de Veracruz”, denunció.

En ese sentido, se le cuestionó al Presidente si el Gobierno federal procedería en contra de la familia Yunes por la campaña en contra de Nahle, a lo que López Obrador mencionó que ya existen carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de algunos de los integrantes, pero que lo más importante era “la no repetición”.

“Hay investigaciones en la Fiscalía de tiempo atrás, pero no es mi fuerte la venganza. Yo creo que ayuda mucho, es como el caso de la justicia, la no repetición. No sólo castigar, que no se vuelva a repetir”, recordó.

Muchas gracias Señor Presidente ⁦@lopezobrador_⁩ por su felicitación. ¡¡No le vamos a fallar al noble y leal pueblo veracruzano!! De la mano con nuestra presidenta electa ⁦@Claudiashein⁩ vamos a acelerar la #4T que ya está en marcha. pic.twitter.com/oZV6oQt6SL — Rocío Nahle (@rocionahle) June 13, 2024

“Por eso me da mucho gusto lo que hicieron mis paisanos, porque no se dejaron jugar al dedo en la boca, y eso les va ayudar, porque Rocío [Nahle] va a ser una muy buena Gobernadora”, finalizó.

El pasado 22 de abril del 2024, Nahle García, la candidata de Morena al Gobierno de Veracruz, afirmó que “el clan Yunes” estaba detrás de los ataques en su contra.

La exsecretaria de Energía del Gobierno federal ha sido señalada por diversos medios de comunicación de haber otorgado presuntos contratos amañados en la refinería de Dos Bocas; por la supuesta compra de mansiones en Veracruz, Nuevo León y otros estados; así como haber hecho una fortuna, la cual habría sido amasada durante sus años como servidora pública.

El pasado 14 de mayo, en entrevista con “Los Periodistas”, Rocío Nahle negó que tenga propiedades en el extranjero, como sostiene la oposición, y reiteró que todas las acusaciones a su persona son parte de una estrategia de los Yunes para tratar de desestabilizar su campaña.

Atrapada en medio de una severa guerra mediática que pretendería desacreditarla, acusándola de corrupción, la exsecretaria de Energía federal, Rocío Nahle García, consiguió dos millones 124 mil 130 votos, que representó el 53.89 por ciento de la votación total que se registró el pasado 2 de junio, por lo que será la nueva Gobernadora de la entidad.

Por otro lado, el pasado 29 de agosto, el Presidente dio a conocer que la FGR encabeza dos investigaciones en contra del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, por presuntas irregularidades durante su gestión como director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Durante la conferencia de prensa matutina de ese día, el Presidente de la República recordó el momento en que a Yunes le fue entregado el ISSSTE como parte de un “pago” entre la exlideresa sindicalista Elba Esther Gordillo y el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Hay dos denuncias en proceso en el caso del señor Yunes, pero yo sí quiero agregar que una vez aquí hace poco hablé del fraude de 2006, de cuando impusieron a Calderón, cuando se robaron la Presidencia en 2006 y sostuve que en ese fraude participó la maestra Elba Esther Gordillo”, comentó.

A pesar de no ahondar en las denuncias investigadas por la FGR, el mandatario sí detalló aquel momento en 2006, cuando, una vez que Felipe Calderón ganó las elecciones presidenciales —las cuales López Obrador ha denunciado que fueron robadas—, “le entregó” a Elba Esther Gordillo como “pago” la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que un familiar suyo ocupara un cargo, la Lotería Nacional y el ISSSTE para denominar a Miguel Ángel Yunes como su titular.