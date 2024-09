“Ileana” se dirige a Los Cabos con fuertes lluvias; autoridades llaman al resguardo

Por Mariana Martínez Barba

Ciuda de México, 13 de septiembre (AP) — Las autoridades de la zona turística de Los Cabos, en México, advirtieron a visitantes y residentes que se quedaran en sus casas el viernes, al tiempo que la tormenta tropical “Ileana” comenzaba a azotar el sur de la península de Baja California con lluvias.

“Ileana” se formó el jueves frente a la costa del Pacífico y avanzaba lentamente hacia el norte-noroeste a 13 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La trayectoria pronosticada la llevará sobre o cerca de los centros turísticos gemelos de San José del Cabo y Cabo San Lucas.

El vórtice de Ileana estaba a unos 90 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, informó el centro de huracanes el viernes por la mañana. Los vientos máximos sostenidos eran de 75 km/h, y se esperaba que “Ileana” llegara a la costa en las próximas horas.

Una advertencia de tormenta tropical estaba vigente para partes de la península de Baja California, incluidos Cabo San Lucas y San José del Cabo. Los meteorólogos pronosticaron que caerán de 10 a 15 centímetros de lluvia con Ileana, y hasta 30 centímetros eran posibles para las áreas costeras de los estados de Michoacán, Colima y Jalisco hasta el viernes.

Newly-formed Tropical Storm #Ileana is forecast to bring heavy rainfall to the southern tip of Baja California Sur on Friday. More rain will follow in parts of western Mexico through the weekend. pic.twitter.com/xrh3HJ3HPd

— Zoom Earth (@zoom_earth) September 12, 2024