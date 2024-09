VIDEO ¬ “Justicia debe ser impartida por jueces independientes”, afirma expresidente

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- El expresidente de México, Ernesto Zedillo, reapareció este viernes en un video en el que busca destacar la importancia de una justicia imparcial y autónoma.

En el video, el exmandatario expresó su preocupación por la creciente politización del sistema judicial y la influencia indebida de actores externos en las decisiones judiciales.

El exmandatario mexicano ofrecerá un discurso el próximo 15 de septiembre en la Ciudad de México, en el marco de la Conferencia Anual 2024 de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés). En su intervención, abordará la importancia del Estado de derecho y la necesidad de que la justicia sea impartida por jueces competentes, éticos e independientes.

📢We are delighted to announce that Ernesto Zedillo Ponce de Leon, former President of Mexico will be the Opening Ceremony keynote speaker at the IBA Annual Conference #IBAMexico.

— IBA Events (@IBAevents) September 11, 2024