Trump se reúne con Biden en la Casa Blanca; prometen una mudanza de gobierno “suave”

Por Will Weissert y Lisa Mascaro

WASHINGTON (AP). — Donald Trump hizo un regreso triunfal a Washington el miércoles, reuniéndose con el Presidente Joe Biden en la Oficina Oval de la Casa Blanca y prometiendo una transición suave, mientras el presidente electo se mueve rápidamente para armar su nueva administración.

Trump hizo una promesa similar y agradeció a Biden por la invitación — una que el propio Trump se negó a concederle a Biden tras perder las elecciones del 2020.

Donald trump will never be even a fraction of the decent, upstanding man that President Biden is.

He is undeserving of President Biden's kindness and grace. pic.twitter.com/I9061PtI0c

— BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) November 13, 2024