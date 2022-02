AMLO celebra que 18 gobernadorxs de la 4T hayan expresado apoyo a Reforma Eléctrica

Además señaló que quienes se oponen a su Reforma Eléctrica “están a favor de que dominen las empresas extranjeras como Iberdrola” y no defienden que baje la luz.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que gobernadoras y gobernadores de su partido publicaran un manifiesto a favor de la Reforma Eléctrica que ha impulsado su Gobierno.

“Celebro que 18 gobernadores y la Jefa de Gobierno publicara un manifiesto en favor de nuestra propuesta de Reforma Eléctrica, eso es importante. De 32, son 18, es más de la mitad, y a lo mejor otros que no firmaron, lo podrían hacer porque nos conviene a todos lo de la Reforma Eléctrica para que no aumenten los precios de la luz, porque lo que se ponen es que dominen las empresas extranjeras como Iberdrola”, dijo.

Además señaló que quienes se oponen a su Reforma Eléctrica “están a favor de que dominen las empresas extranjeras como Iberdrola. La gente debe de saber que el año pasado y, hasta la fecha en España, donde domina Iberdrola, aumentó como el 30 por ciento en algunos casos mas, el precio de la luz”.

De la misma forma, apuntó que lo que están defendiendo quienes están a favor la Reforma impulsada por su Gobierno, “es que no aumente el precio de la luz porque si no hay un cambio a la ley, se tienen que seguir entregando subsidios, dinero del presupuesto, no a los consumidores, a las empresas, y nosotros queremos que los subsidios se entregan al consumidor”.

Ayer, 13 de febrero, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, compartió a través de sus redes sociales el manifiesto en el que 18 gobernadores respaldan el proyecto de Reforma del Presidente López Obrador.

En el manifiesto los gobernadores y ella misma respaldaron al titular del Ejecutivo y que consideraron que “los ataques tienen su origen en grupos económicos que perdieron privilegios y que se oponen a una Reforma Eléctrica que beneficie a la Nación y al pueblo de México”.

“Se equivocan, el pueblo no quiere que regrese el viejo régimen, defienden con orgullo está transformación que no tiene marcha atrás”, finaliza el manifiesto.

Gobernadores, Gobernadoras y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que somos parte de la Cuarta Transformación, respaldamos al Presidente de la República @lopezobrador_. pic.twitter.com/VGYAtyDzsa — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 14, 2022

De igual manera, ayer, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados invitó a los dueños y representantes principales de las generadoras de energía, como Iberdrola, Intergen y otras al parlamento sobre Reforma Eléctrica.

De acuerdo con el Diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, el partido de la mayoría, dicha oportunidad servirá para dar a conocer su postura sobre esta propuesta.

Hace dos semanas, el 1 de febrero, más de 400 empresas, incluidas las grandes como Kimberly Clark, Cemex y la Minera Autlán, anunciaron que migrarán al servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) u otro suministrador calificado para sus necesidades energéticas, dejando atrás así el contrato de interconexión que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó a la empresa española Iberdrola hace ya dos décadas.