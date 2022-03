Puebla restringirá venta de cerveza en el Cuauhtémoc para evitar actos de violencia

AS MÉXICO

En cada encuentro habrán más policías tanto de seguridad pública como privada para cuidar la integridad física de los asistentes.

Por Héctor Alfonso Morales

Ciudad de México, 14 de marzo (AS México).- El gobierno de Puebla anunció medidas para garantizar la seguridad de los asistentes al restin en los juegos como local de la Franja, la cuales se aplicarán antes, durante y después del evento deportivo.

En el primer punto, las autoridades restringirán la venta de cerveza en la zona donde se ubica el grupo de animación local y se acabaron las promociones antes del arranque del encuentro. Además, en concordancia con lo impuesto por la Liga MX, las barras del club visitante no podrán ingresar al recinto camotero.

Como otro de los puntos clave que se harán en el coso poblano será un monitoreo intenso a través de cámaras de seguridad que tengan un control preciso y rápido acerca de lo que sucede en las gradas del Cuauhtémoc. Como añadido, en cada encuentro habrán más policías tanto de seguridad pública como privada para cuidar la integridad física de los asistentes.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los asistentes, el Gobierno del Estado implementó medidas para fortalecer la seguridad antes, durante y después de los partidos del Club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Las acciones son las siguientes: pic.twitter.com/P6RLzJmfL0 — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) March 14, 2022

“No permitiremos la violencia en Puebla. las medidas y protocols establecidos para los siguientes partidos del Club Puebla tienen el objetivo de garantizar la seguridad a la afición y los asistentes”, advirtió el gobernador de la entidad”, Miguel Barbosa.

Estos lineamientos fueron impuestos, luego de la gresca en el estadio Corregidora de Querétaro que dejó un saldo oficial de 26 heridos, tres de estos de gravedad. Hasta el momento, van 22 detenidos y 40 órdenes de aprehensión giradas en contra de los agresores.

BARBOSA DEFIENDE A LAS BARRAS

Miguel Barbosa, se mostró en contra de la eliminación de las barras, pese a los incidentes violentos que han generado desde que se conformaron.

“Yo respetaré y apoyaré a la seguridad de los grupos de animación aquí en Puebla, yo respaldaré todo eso. ¿Cómo vamos al futbol y no vamos a aplaudir? ¿Vamos a la discoteca y no vamos a bailar? ¿Vamos a un concierto y no vamos a brincar o cantar? ¿De qué se trataría el futbol todos callados? Claro que no”, afirmó la semana anterior.

