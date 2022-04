Billie Eilish visitará Springfield en un especial de Los Simpsons para Disney+

La intérprete del tema original de la cinta No Time To Die se unirá a una serie de cortos de Disney+ sobre la serie de Los Simpsons; el capítulo se estrenará el próximo 22 de abril.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).- La cantante Billie Eilish anunció su participación dentro de un corto de Los Simpsons para la plátaforma de streaming Disney+.

A través de sus redes sociales, la cantante ganadora del Grammy compartió una publicación con la noticia junto a un póster con Lisa Simpson, el nombre y la fecha de estreno del capítulo.

“Billie es estrella invitada en @Los Simpsons: When Billie Met Lisa [Cuando Billie conoce a Lisa], el nuevo corto en streaming el 22 de abril en @disneyplus”, se lee en la publicación.

Billie is guest starring in @TheSimpsons: “When Billie Met Lisa”, the new short streaming April 22 on @disneyplus. pic.twitter.com/baLe70Gxad — billie eilish (@billieeilish) April 14, 2022

El próximo corto se estrenará en Disney+ a finales de abril. When Billie Met Lisa se convertirá en el cuarto de una colección de cortos creados exclusivamente para Disney+, con producciones anteriores que incluyen Maggie Simpson en The Force Awakens from Its Nap y The Good, The Bart, and The Loki.

Billie Eilish ganó el premio Grammy por su álbum “Happier Than Ever”, con el cual triunfó tan solo dos años después de que hiciera historia al arrasar en las cuatro categorías principales: mejor nuevo artista, álbum, canción y grabación del año.

Asimismo, ganó el Óscar, junto a su hermano Finneas O’Connell, a la Mejor Canción Original por su tema musical de la última película de James Bond, No Time To Die.