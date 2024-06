Reúnen legado periodístico de Julio Scherer: crónicas y reportajes para la historia

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– Las disputas entre los grandes muralistas, un retrato cercano a María Félix, el último adiós de José Clemente Orozco, Pedro Infante y Diego Rivera. Recorridos por la Primavera de Praga, la China de Mao y las dictaduras de Latinoamérica. Estos son algunos de los temas que capturó con su pluma el periodista Julio Scherer García (1926-2015) en crónicas, entrevistas y reportajes que hoy se reunidos en una obra antológica: Periodismo para la historia (Grijalbo).

Flores Morales añade más adelante: “El 11 de enero de 2015 don Julio publicó su último texto. Lectores y quienes trabajamos en distintas etapas en Proceso nos miramos por siempre en aquel título febril que resquebraja el alma: ‘Morir a tiempo’.

Entre su primera nota de marzo de 1948 y este último texto magistral publicado de manera póstuma transcurrieron casi 67 años. Durante este largo periodo, y entre ambas fechas que devendrán legendarias con el transcurrir del tiempo, es justamente donde se ubica el legado de uno de los mejores periodistas que ha dado México”.

De esta manera, esta antología contiene una amplia selección de su obra periodística, así como textos e intervenciones públicas que dan cuenta de la materia de Julio Scherer, padre de una escuela de periodistas críticos, en la que uno puede conocer sus reflexiones sobre la función del periodismo, el abuso del poder, la corrupción, la injusticia, la moral y la ética, sobre el ser humano y su responsabilidad ante sí mismo y ante la sociedad.

“Él fue un maestro involuntario, se tomaba el tiempo de platicar con absolutamente todos, entraba a la redacción de Proceso y platicaba con todos, con toda la seriedad del mundo y con eso no me refiero a solemnidad, sino siempre dando lo mejor de sí y sacando lo mejor de su interlocutor. En ese sentido fue muy, muy generoso”, compartió en entrevista su nieto Santiago Igartúa Scherer, editor en jefe del área digital de Proceso.

“Siempre fue muy tímido, lo contó en muchos de sus libros y realmente no era una falsa modestia, genuinamente la incomodaba el que lo tomaran como esta suerte de referente en el periodismo, porque tenía una máxima, que el periodista no debía ser noticia, no debía ser la nota, simplemente era el medio para contar las historias, lo que pasaba, entonces, ese gran referente que fue gestándose alrededor de su figura, le incomodaba muchísimo, y eso es cierto y es una cuestión con la que tuvimos que lidiar un poco y lidiamos todavía, con los que tratamos de publicar de él, una vez que ya no está con nosotros, seguramente le hubiéramos caído fatal, hubiera dicho ‘lo que yo hice y lo que yo escribí, ya quedó’”.