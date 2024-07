Más líderes globales condenan el intento de asesinato contra el expresidente de EU

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un intento de asesinato durante un mitin en Pensilvania, en el que una persona murió y otras dos resultaron heridas.

Por Kanis Leung

HONG KONG, 14 de julio (AP).— Líderes globales expresaron su preocupación el domingo por un intento de asesinato contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin en Pensilvania, en el que una persona murió y otras dos resultaron heridas, y muchos condenaron un episodio de violencia que conmocionó al mundo.

La campaña de Trump dijo que el probable candidato republicano a la Presidencia estaba “bien” tras ser evacuado del escenario durante un tiroteo en el que una bala perforó la parte superior de su oreja derecha.

El Servicio Secreto dijo haber matado al agresor, que disparó desde una posición elevada fuera del recinto del mitin.

Las autoridades estadounidenses seguían investigando la balacera.

Albania

It is distressing to witness a candidate for the President of the United States being shot while speaking at a rally, and to hear that a participant has died with several others injured. This is a tragedy for the democratic world. My thoughts are with former President Trump and… — Edi Rama (@ediramaal) July 14, 2024

El Primer Ministro albano, Edi Rama, dijo en la red social X que era “angustioso” ver cómo se disparaba a Trump cuando hablaba en un mitin y escuchar que un asistente había muerto.

“Esta es una tragedia para el mundo democrático”, dijo.

Australia

El Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, condenó el intento de asesinato como un ataque inexcusable a los valores democráticos compartidos por Australia y Estados Unidos.

“En Australia, como en Estados Unidos, la esencia y el propósito de nuestras democracias es que podemos expresar nuestras opiniones, debatir nuestras discrepancias y resolver nuestras diferencias de forma pacífica”, dijo Albanese a la prensa en el Parlamento australiano.

The incident at former President Trump’s campaign event in Pennsylvania today is concerning and confronting. There is no place for violence in the democratic process. I am relieved to hear reports that former President Trump is now safe. — Anthony Albanese (@AlboMP) July 14, 2024

Austria

El Canciller austriaco, Karl Nehammer, dijo en la red social X que se sentía consternado por el ataque, y deseó a Trump una recuperación rápida y completa.

“¡La violencia política no tiene hueco en nuestra sociedad! Mis pensamientos están con todas las víctimas de este ataque”, dijo.

I am appalled by the assassination attempt on Donald Trump at his rally in Pennsylvania and wish him quick and full recovery. Political violence has no place in our society! My thoughts are with all the victims of this attack! — Karl Nehammer (@karlnehammer) July 14, 2024

Brasil

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en X que el ataque debía ser “repudiado con firmeza” por todos los defensores de la democracia y el diálogo en la política, y tachó el suceso de inaceptable.

O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável. — Lula (@LulaOficial) July 13, 2024

Canadá

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, escribió en X que sentía repulsión por el tiroteo, y que sus pensamientos estaban con Trump, todas las personas que estaban en el mitin y todos los estadounidenses.

“No puede decirse demasiado: la violencia política nunca es aceptable”, escribió.

I’m sickened by the shooting at former President Trump. It cannot be overstated — political violence is never acceptable. My thoughts are with former President Trump, those at the event, and all Americans. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 14, 2024

China

El Ministerio chino de Exteriores dijo en un comunicado que China estaba preocupada por el ataque y que el Presidente Xi Jinping ya había transmitido sus mejores deseos a Trump.

República Checa

El Primer Ministro checo, Petr Fiala, condenó con firmeza el ataque y deseó a Trump una pronta recuperación.

I strongly condemn the attack on Donald Trump and wish him a speedy recovery. — Petr Fiala (@P_Fiala) July 14, 2024

Egipto

El Presidente de Egipto, Abdul Fatá el Sisi, expresó su preocupación y recalcó que su país condenaba el ataque en un comunicado.

“Expreso mis deseos por una pronta recuperación de Trump y para que las campañas electorales de Estados Unidos se reanuden en un ambiente pacífico y sano, libre de cualquier aspecto de terrorismo, violencia u odio”, dijo.

El Salvador

El Presidente de El Salvador condenó el “intento de asesinato” a Trump, según un comunicado del palacio presidencial.

“No hay espacio para la violencia en una democracia”, indicó la nota de prensa de la oficina de Presidencia, publicada en X.

President @nayibbukele categorically condemns the assassination attempt on former President @realDonaldTrump today in Pennsylvania. President Bukele's prayers are with President Trump and his family during this difficult time. He also wishes him a speedy recovery and hopes he… pic.twitter.com/JFve2C8N08 — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) July 14, 2024

Estonia

La Primera Ministra de Estonia, Kaja Kallas, publicó en X que estaba conmocionada por la balacera y que sus pensamientos estaban con las víctimas. “La violencia política en cualquier forma no tiene justificación”, escribió.

Shocked by the shooting at former President Donald Trump’s campaign event in Pennsylvania. Wishing him a speedy recovery. My thoughts are with the victims. Political violence in any form has no justification. — Kaja Kallas (@kajakallas) July 14, 2024

Francia

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, deseó una rápida recuperación a Trump. “Es un drama para nuestras democracias. Francia comparte la indignación del pueblo estadounidense”, escribió en X.

My thoughts are with President Donald Trump, the victim of an assassination attempt. I send him my wishes for a speedy recovery. A spectator has died, several are injured. It is a tragedy for our democracies. France shares the shock and indignation of the American people. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2024

Finlandia

El Presidente de Finlandia, Alexander Stubb, dijo en X que el ataque le había conmocionado y que se alegraba de saber que Trump parecía encontrarse bien. Condenó con firmeza el ataque y cualquier forma de violencia política.

Appalled an shocked by the attack on former President Donald Trump at a campaign rally. Glad to hear that he seems to be doing well. I strongly condemn this and any act of political violence. My thoughts are with the families and loved ones of all the victims of this… — Alexander Stubb (@alexstubb) July 14, 2024

Alemania

El Canciller de Alemania, Olaf Scholz, dijo en X que el ataque era “despreciable”, y que ataques violentos como ese amenazan la democracia. “Mis pensamientos compasivos están también con las otras personas que fueron lastimadas en el ataque”, escribió.

The attack on US presidential candidate Donald Trump is despicable. I wish him a speedy recovery. My thoughts are also with all of those who were affected by the attack. Such acts of violence threaten democracy. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 14, 2024

Hungría

El Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, dijo en X que sus pensamientos y plegarias estaban con Trump “en estas horas oscuras”.

My thoughts and prayers are with President @realDonaldTrump in these dark hours. 🙏 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 13, 2024

India

El Primer Ministro de India, Narendra Modi, dijo en X que estaba muy preocupado por “el ataque a mi amigo”.

“Condena firme al incidente. La violencia no tiene hueco en la política y las democracias”, dijo. “Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia del fallecido, los heridos y el pueblo estadounidense”.

Irak

Masrour Barzani, Primer Ministro de la región iraquí de Kurdistán, condenó el ataque en X “en los términos más firmes” y dijo que sus pensamientos estaban con las víctimas de “este acto de terrorismo sin sentido”.

I condemn the attack on President Donald J Trump in the strongest terms and wish him a speedy recovery. My thoughts are with all the victims of this senseless act of terrorism. We stand in solidarity with the United States. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) July 14, 2024

Israel

Al inicio de la reunión semanal de su Gobierno en Jerusalén, el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que había visto las imágenes del suceso “con horror” y que el ataque también era “un intento de asesinato a la democracia estadounidense”.

Añadió que todo el mundo en Israel deseaba a Trump “una rápida recuperación y el retorno de toda su fuerza”.

Sara and I were shocked by the apparent attack on President Trump. We pray for his safety and speedy recovery. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 13, 2024

Italia

El Presidente de Italia, Sergio Mattarella, dijo en un comunicado que el ataque era un motivo de seria preocupación.

“La violencia que ha (…) empezado a manifestarse de nuevo en la política es un síntoma desconcertante del deterioro del tejido civil, y del peligroso rechazo a la confrontación, el diálogo y el respeto de la vida democrática”, dijo.

Nel dibattito politico, in tutto il mondo, ci sono limiti che non dovrebbero mai essere superati. È un monito per tutti, indipendentemente dallo schieramento politico, per ridare dignità e onore alla politica, contro ogni forma di odio e violenza, e per il bene delle nostre… pic.twitter.com/SjqXckkw3H — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 14, 2024

La Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, deseó a Trump una rápida recuperación.

Japón

“Debemos plantarnos firmes contra cualquier forma de violencia que desafíe a la democracia. Rezo por la rápida recuperación del presidente Trump”, escribió en X el Primer Ministro japonés, Fumio Kishida.

We must stand firm against any form of violence that challenges democracy. I pray for former President Trump’s speedy recovery. 民主主義に挑戦する暴力には毅然と立ち向かわなければなりません。トランプ前大統領の一刻も早い回復をお祈りしています。 — 岸田文雄 (@kishida230) July 14, 2024

México

Al reprobar lo sucedido a Trump, el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo en un mensaje de su cuenta de X que la “violencia es irracional e inhumana”.

Sea como sea reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 13, 2024

Noruega

El Primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, escribió en X que estaba triste por el ataque y condenó la violencia política en todas sus formas.

Shocked and saddened by the horrific attack at former President Trump’s rally in Butler PA. My thoughts are with @realDonaldTrump, his family and the families of the killed and wounded. I wish the victims a speedy recovery. I condemn political violence in all its forms. — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) July 14, 2024

Pakistán

El Primer Ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, describió el tiroteo como un “acontecimiento chocante”. Dijo que condenaba toda la violencia en política, y deseó al expresidente una recuperación rápida y buena salud.

Just learnt that former President Trump was shot at an election rally.

This is a shocking development. I condemn all violence in politics.

Wish the former President swift recovery and good health. — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) July 14, 2024

Rusia

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, no tiene planes de llamar a Trump por el momento, según el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.

“No creemos o pensamos en absoluto que el intento de eliminar al candidato presidencial Trump fuera organizado por el Gobierno actual, pero el ambiente creado por este Gobierno durante la contienda política, el ambiente en torno al candidato Trump provocó lo que enfrenta Estados Unidos hoy”, añadió.

#MariaTelegram#Zakharova

Maria Zakharova, 14 July ⚡️ Commented on the phone attempt on the ex-president / US presidential candidate Donald Trump to the Rossiya 24 TV channel. Exactly 2 months ago, they talked in detail about the centuries-old American tradition of… pic.twitter.com/0fBUOm743P — Maria Zakharova (Commentary) (@_MariaZakharova) July 14, 2024

Antes, en un mensaje en su canal de Telegram, la vocera del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, dijo que los legisladores estadounidenses deberían utilizar el dinero que dedican a proporcionar armas a Ucrania para “financiar a la policía estadounidense y otros servicios que deberían garantizar la Ley y el orden dentro de Estados Unidos”.

Corea del Sur

El Presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, dijo en X que estaba consternado por el “espantoso acto” de violencia política. Añadió que el pueblo surcoreano se alzaba en solidaridad con los estadounidenses.

I am appalled by the hideous act of political violence. I wish former President Trump a speedy recovery. The people of Korea stand in solidarity with the people of America. — 윤석열 Yoon Suk Yeol (@President_KR) July 14, 2024

Suecia

El Primer Ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo que su país condenaba el “ataque terrible”, y que sus pensamientos estaban con las víctimas y sus familias. “Suecia se alza con Estados Unidos y desea a Donald Trump una pronta recuperación”, dijo.

Sverige fördömer den fruktansvärda attacken i Pennsylvania. Mina tankar går till de som har drabbats och till deras familjer. Sverige står bakom USA och önskar Donald Trump snabb återhämtning. — SwedishPM (@SwedishPM) July 14, 2024

Taiwán

El Presidente de Taiwán, Lai Ching-te, deseó a Trump una rápida recuperación, y dijo en X que sus pensamientos y oraciones estaban con Trump. Añadió que la violencia política en cualquier forma nunca es aceptable “en nuestras democracias” y ofreció sus condolencias a las víctimas.

My thoughts and prayers are with former US President Trump and I wish him a swift recovery. Political violence of any form is never acceptable in our democracies. I offer my sincere condolences to the victims affected by the attack. — 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) July 14, 2024

Turquía

El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, condenó el intento de asesinato en X, y transmitió sus buenos deseos a Trump, su familia y sus seguidores.

Dijo creer que “la investigación sobre el ataque se realizará con eficacia” para no socavar las elecciones estadounidenses.

ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 14, 2024

La Comisión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en X que estaba muy conmocionada por el tiroteo y añadió que la violencia política no tiene hueco en la democracia.

I am deeply shocked by the shooting that took place during former President Trump’s campaign rally. I wish Donald Trump a speedy recovery and offer my condolences to the family of the innocent victim. Political violence has no place in a democracy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 14, 2024

Filipinas

El Presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., expresó en X su alivio porque Trump se encontrara bien, y dijo que sus pensamientos y oraciones estaban con él y su familia.

“Junto con todos los pueblos amantes de la democracia en todo el mundo, condenamos todas las formas de violencia política. La voz del pueblo siempre debe permanecer suprema”, dijo.

It is with great relief that we receive the news that former President Donald Trump is fine and well after the attempt to assasinate him. Our thoughts and prayers are with him and his family. Together with all democracy loving peoples around the world, we condemn all forms of… — Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) July 14, 2024

Ucrania

También en X, el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que estaba consternado por las noticias del tiroteo y que esa violencia no tiene justificación ni cabida en ningún lugar del mundo. Añadió que estaba aliviado de saber que Trump estaba a salvo.

Zelenski transmitió deseos de fortaleza a todos los que estaban horrorizados por el suceso. “Deseo que Estados Unidos salga más fuerte de esto”, dijo.

This week was filled with events and negotiations. Following my visit to the United States, we have secured new Patriot systems and dozens of other air defense systems. We are working tirelessly to increase the strength and number of Ukrainian Patriots. I’m grateful to all… pic.twitter.com/autbgntzlO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2024

Emiratos Árabes Unidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos condenó el ataque a Trump, que calificó de “acto criminal y extremista”.

Reino Unido

El Primer Ministro británico, Keir Starmer, dijo en X que estaba consternado por las “chocantes escenas”, y transmitió sus mejores deseos a Trump y su familia.

I am appalled by the shocking scenes at President Trump's rally and we send him and his family our best wishes. Political violence in any form has no place in our societies and my thoughts are with all the victims of this attack. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 14, 2024

“La violencia política de cualquier clase no tiene lugar en nuestras sociedades y mis deseos están con todas las víctimas de este ataque”, dijo.

El exprimer Ministro Boris Johnson, un estrecho aliado de Trump, dijo que era un “milagro” que el expresidente escapara del intento de asesinato.

“Mientras damos gracias por su seguridad, se nos recuerda una vez más la trágica fragilidad de la democracia ante la violencia y la sinrazón”, indicó en X.

It is a miracle that Donald Trump escaped an attempted assassination. As we give thanks for his safety we are reminded once again of the tragic fragility of democracy in the face of violence and unreason. Our thoughts are with the president and the Trump family. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 14, 2024

El legislador británico Nigel Farage, amigo de Trump, dijo estar “muy afectado”, y trató de atribuir buena parte de la culpa a los “medios tradicionales”, que según dijo se oponen al expresidente. Dijo a la BBC que era un suceso “espantoso”, pero que de algún modo no le sorprendía.