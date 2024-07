VIDEOS ¬ Aficionados violan seguridad del estadio antes de final Argentina-Colombia

Un joven aficionado que vestía la camiseta de Argentina ingresó al estadio llorando histéricamente mientras el hombre que estaba con él y un oficial de policía intentaban consolarlo.

Por Alanis Támesis

Miami Gardens, Florida, EU, 14 de julio (AP) — Los aficionados parecieron violar las puertas de seguridad del Hard Rock Stadium horas antes de la final de la Copa América entre Argentina y Colombia este domingo por la noche.

Un video publicado en las redes sociales mostró a los fanáticos, en su mayoría vestidos con los colores amarillo y rojo de Colombia, saltando las rejas de seguridad cerca de la entrada suroeste del estadio en Miami Gardens, Florida, y corriendo junto a los agentes de policía y los encargados del estadio. Se podían escuchar gritos de fondo.

❗️🇺🇲 | 🇨🇴⚔️🇦🇷 – In Miami, riots broke out at the Hard Rock Stadium as Colombian fans caused disturbances before the start of the Copa América final match between Colombia and Argentina. pic.twitter.com/JQpwdSWABy — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 14, 2024

Se podía ver a un puñado de personas recibiendo tratamiento médico y pidiendo agua en el sofocante calor del sur de Florida. Los agentes lograron empujar a la multitud detrás de puertas negras y cerrar la entrada para que nadie pudiera entrar, aunque muchos fanáticos ya habían llegado a sus asientos antes de eso.

Un joven aficionado que vestía la camiseta de Argentina ingresó al estadio llorando histéricamente mientras el hombre que estaba con él y un oficial de policía intentaban consolarlo.

Update: Arrests being made at the Copa America final after dozens of people stormed security at Hard Rock Stadium😳| #ONLYinDADE #CopaAmerica pic.twitter.com/2ie6jL1Y8L — ONLY in DADE (@ONLYinDADE) July 14, 2024

Un aficionado llamado Claudio, que viajó al partido desde Mendoza, Argentina, dijo que no podía respirar mientras la policía intentaba controlar el caos.

El departamento de policía del condado de Miami-Dade emitió un comunicado sobre X después de la escena , mencionando que hubo “varios incidentes” antes de que se abrieran las puertas del estadio.

“Estos incidentes han sido el resultado del comportamiento indisciplinado de los aficionados que intentaban acceder al estadio”, se lee en el comunicado. “Les pedimos a todos que sean pacientes y respeten las reglas establecidas por nuestros oficiales y el personal del Hard Rock Stadium. Estamos trabajando activamente con el Hard Rock Stadium para garantizar un entorno seguro para todos los asistentes. El comportamiento indisciplinado puede hacer que los expulsen y/o los arresten”.

Se esperaba una multitud de más de 65 mil personas para el partido por el campeonato del torneo sudamericano.

🇺🇸 | Imágenes adicionales de los disturbios protagonizados por la afición colombiana, en la final de la Copa América. pic.twitter.com/g9xLccVVAT — UHN Plus (@UHN_Plus) July 14, 2024

No está claro cuáles de los fanáticos que lograron ingresar durante la aglomeración tenían entradas para el partido; la Conmebol, el organismo rector de Sudamérica, publicó un comunicado un día antes advirtiendo que los fanáticos deben tener entradas para ingresar al lugar.

Por su parte, en la cuenta oficial del torneo de selecciones se informó que las personas que no cuentan con tickets no podrán ingresar al estadio, sino sólo aquellos que tengan hayan adquirido su entrada, una vez que vuelvan a ser habilitados los accesos.

“Informamos que el partido se retrasará 30 minutos, iniciando a las 20:30 hora local”, anunció.

Informamos que las personas que no cuentan con tickets no podrán ingresar al estadio. Solo aquellos que tengan tickets adquiridos podrán hacer el ingreso una vez que vuelvan a ser habilitados los accesos. Informamos que el partido se retrasará 30 minutos, iniciando a las 20:30… — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 14, 2024