Ticketmaster presenta SafeTix, boleto digital con el que busca erradicar la reventa

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- Ticketmaster, una de las boleteras más importantes a nivel mundial, presentó este lunes su nuevo nuevo boleto digital SafeTix para, dijeron, evitar falsificaciones y duplicidades.

Ana María Arroyo, Directora de Ticketmaster México, compartió en conferencia de prensa que los cambios y funcionalidades implementados en el servicio de la boletera fueron pensados en proporcionar un mejor servicio a los usuarios y, sobre todo, para combatir la reventa ilegal.

De acuerdo con la información compartida por la boletera, la seguridad del boleto digital Ticketmaster SafeTix estará basada en códigos de barras dinámicos que cambian constantemente para evitar su falsificación o duplicidad.

Una de las cualidades del nuevo boleto digital, que busca revolucionar los accesos a grandes eventos en México, es que se podrá transferir entre cuentas Ticketmaster, lo que facilitará que el intercambio de boletos este libre de fraudes.

Además, con ayuda de Ticketmaster SafeTix y del sistema TM1 Entry, los recintos y organizadoras podrán recibir información en tiempo real sobre el número de personas que entraron a un evento así como datos sobre los accesos que estén más concurridos para que se puedan tomar medidas logísticas al momento.

El boleto digital de Ticketmaster forma parte de la evolución digital con la que boletera busca mejorar áreas de oportunidad como la funcionalidad, confiabilidad y seguridad de los consumidores.

En este sentido, tanto Ana María Arroyo como Alejandro Ordaz, destacaron que el boleto digital se podrá utilizar en las wallets de Apple y Android, así como en la aplicación de Ticketmaster, que podrá funcionar sin conexión a Internet.

Ticketmaster SafeTix se sumó a una serie de herramientas que la plataforma ha implementado en los últimos meses como el botón de ayuda, con el que se estima un tiempo de respuesta de 24 horas para usuarios que tengan dudas o estén experimentando problemas con el servicio de Ticketmastes; la fila virtual, que empezó a funcionar durante la pandemia de la COVID-19 para que los consumidores tuvieran claridad del lugar que ocupaban en la lista de espera para adquirir boletos; el registro para eventos, que comúnmente se utiliza para espectáculos de alta demanda como los próximos conciertos de Taylor Swift; el sistema de prevención de fraude; con el que se evita que una persona adquiera más boletos de los límites establecidos; y Ticketmaster Tips, con los que buscan mejorar la experiencia y terminar con las dudas de quiénes no suelen adquirir boletos por Internet; para mejorar la experiencia de los fans.

Ana María Arroyo destacó a medios de comunicación que la inversión en tecnología de Ticketmaster, a nivel global, ha sido de, aproximadamente, 900 millones de dólares durante los últimos cinco años, y que el boleto físico no desaparecerá con la implementación de SafeTix.

El nuevo boleto digital de Ticketmaster ya se ha utilizado en eventos de la Arena Ciudad de México y el Teatro Metropolitan, no obstante la boletera busca que está tecnología vaya ganando terreno en todos los recintos de la República Mexicana paulatinamente.

POLÉMICAS DETRÁS DE TICKETMASTER

La evolución digital de Ticketmaster llega meses después de que la empresa fuera constantemente señalada por prácticas abusivas como boletos a precios exorbitantes, ventas por fases para festivales que superan los 10 mil pesos y la sobreventa de eventos han puesto en el ojo del huracán a la boletera.

Durante el último semestre del 2022 la compañía, fundada en Estados Unidos, se enfrentó a una serie de acusaciones luego de que fans de Dua Lipa y Harry Styles no pudieran entrar a los conciertos que ofrecieron los artistas en el Foro Sol, de la Ciudad de México, en septiembre y noviembre respectivamente, bajo el argumento del personal de que los accesos ya habían sido utilizados por alguien más.

Sin embargo, el problema y las denuncias contra la compañía se acrecentaron cuando el pasado mes de diciembre miles de personas se quedaron afuera del primer concierto que ofreció Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, en el Estadio Azteca por entradas duplicadas, lo que ocasionó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) iniciará varias investigaciones contra la boletera.

@Ticketmaster_Me @Profeco NO nos dejan accesar, a pesar de comprar mis boletos directos de ticketmaster NO me dejan acceder diciendo que NO pasan, quiero su apoyo por favor, la solución que dan es irnos a destronar e ir a un ticketmaster y regresar, estuvimos formados 1/2 pic.twitter.com/aNfXAvfZEv

— Bad Bunny Mexico Fan Club 🇲🇽🐰🏝 (@BadbunnyMex_Fc) December 9, 2022