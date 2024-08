MCCI responde que AMLO busca amedrentarles. Nos ha difamado en 265 ocasiones, afirma

La organización calificó los dichos del mandatario mexicano como “un intento deliberado por silenciar a la sociedad civil crítica, por limitar la labor periodística, de investigación y comunicación independientes y por estrangular financieramente a nuestra institución”.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- La asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada por Claudio X. González Guajardo y actualmente encabezada por María Amparo Casar, respondió esta tarde al Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este diera a conocer, junto con la Unidad de Inteligencia Finaniera (UIF) en su conferencia de prensa matutina, que llevarán a cabo una auditoría en los ingresos de dicha organización.

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a amenazar la libertad de expresión”, argumentó la asociación en un comunicado, donde también afirmó que el mandatario violó el derecho a la protección de datos personales de donantes, proveedores y personal de MCCI.

La organización también acusó que “ha sido hostigada y difamada” en 265 ocasiones desde las conferencias de prensa matutina que lleva a cabo el Presidente de la República.

Con respecto a lo informado en la conferencia de prensa de este miércoles, MCCI precisó que la divulgación de información fiscal de los contribuyentes “no sólo es un abuso de poder”, sino que contempla una violación al Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que las autoridades hacendarias, incluyendo la propia UIF, cuentan con la obligación de “guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes”.

En segundo lugar, desmintió que el MCCI no transparente sus finanzas, pues aseguró que, como donataria autorizada, cuenta con la obligación de presentar todos los años su declaración de transparencia de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, su Reglamento y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Dicha declaración, añade, incluye el detalle de los asociados, cuerpo de Gobierno, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y la fuente de los mismos donativos.

“Adicionalmente, mes con mes hemos obtenido nuestra opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Lo hemos hecho desde 2016 y nunca hemos recibido observación alguna, aún cuando la administración anterior y la actual han sometido nuestras finanzas a un estándar de escrutinio que ni siquiera se cumple en la información pública del Gobierno”, argumentó.

También aludió directamente al Presidente López Obrador, al certificar que MCCI ha estado apegado a su objeto social, pues puso de ejemplo más de mil 200 publicaciones donde supuestamente evidencian la corrupción y la impunidad en México; así como también cumplir con el objetivo de “proponer alternativas de solución a estos dos problemas y de fomentar el Estado de derecho”.

En ese mismo sentido, también afirmó que MCCI “no sirve a intereses de particulares ni gobiernos extranjeros”, que cuenta con la autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la recepción de donativos nacionales y extranjeros y que nunca ha recibido recursos públicos.

“El financiamiento de USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) al que el Presidente ha hecho referencia en múltiples ocasiones y que concluyó en 2023, ha sido destinado en su totalidad a las tareas de investigación y divulgación que constan en el acta constitutiva de MCCI”, añadió.

Con respecto a la recepción de recursos por instituciones de cooperación internacional, enfatizó que no vulnera la soberanía nacional ni las leyes en la materia, sino que responde al Capítulo 27 del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), el cual establece que deben tomarse medidas para promover la participación activa de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias para la prevención y combate a la corrupción.

“MCCI nunca ha llevado a cabo ninguna actividad político-partidista ni, mucho menos, ideado, participado o hecho eco de campañas de desprestigio en contra del presidente o partido político alguno. Nuestra misión no es ‘mantener la corrupción y los privilegios’ como dice el Presidente, sino vigilar al poder, sin importar quien lo ejerza, como puede verificarse en las investigaciones en nuestro sitio web que han revelado escándalos de todos los partidos políticos, órdenes de Gobierno y sectores de la sociedad”, expuso.

El comunicado concluyó que, por enésima vez, aclara la salida de Claudio X. González de la organización en junio de 2020, que no participa de forma alguna en la asociación y que no es apoderado legal.

🔴🗣️ #NuestraVoz: En la conferencia matutina del presidente @lopezobrador_, Pablo Gómez, titular de la #UIF, exhibió información fiscal de los donantes, proveedores y personal de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Esta es nuestra postura: https://t.co/Bxzw3XgdpC pic.twitter.com/4PHnPftbDW — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) August 14, 2024

Además, calificó los dichos del mandatario mexicano como “un intento deliberado por silenciar a la sociedad civil crítica, por limitar la labor periodística, de investigación y comunicación independientes y por estrangular financieramente a nuestra institución”.

Pablo Gómez, titular de la UIF, desnudó esta mañana las cuentas de MCCI, por lo que dio a conocer una auditoría a los ingresos de la asociación civil fundada por Claudio X. González, quien convenció en su casa particular a los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y el extinto De la Revolución Democrática (PRD) a fusionarse en un frente tanto electoral como legislativo para oponerse al Gobierno de México.

De acuerdo con el informe presentado en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, MCCI recaudó entre 2015 y 2023 un total de 502 millones 588 mil 208 pesos. Entre los donantes está una élite de empresarios y corporativos mexicanos, además del Gobierno de Estados Unidos vía la Embajada en México.

Pablo Gómez dijo que no se cuestiona que Claudio X. González ejerza sus derechos políticos, sino que obtenga recursos para hacer política, incluso de gobiernos extranjeros, utilizando una figura de “sociedad civil” y recurriendo a la deducción de impuestos.

El Presidente fue más lejos. Anunció que enviará una carta a su homólogo, Joe Biden, reclamando los donativos realizados desde la Embajada en México y que la Cancillería mexicana recurrirá a una nota diplomática “porque consideramos que hay injerencia del Gobierno de Estados Unidos en asuntos que sólo corresponden a la soberanía de nuestro país”.

“La otra medida es pedirle a la Procuradora Fiscal que lleve a cabo una revisión junto con el SAT [Servicio de Administración Tributaria] sobre estos donativos. Ver si se ajustan a lo que establecen las leyes y que se nos presente un informe. Y como lo plantea Pablo [Gómez], todavía estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones, de presentar algunas iniciativas de Ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se llevan a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos. Porque cuando se deducen impuestos por donativos, son ingresos que no llegan a la hacienda pública y que no pueden utilizarse para el desarrollo del país en beneficio de todos los mexicanos, sino que, cuando se regresan estos recursos y se utilizan con propósitos facciosos, se está dando un uso indebido al presupuesto”, afirmó López Obrador. “Y eso lo tenemos que revisar”.

Según el reporte de la UIF, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad tuvo ingresos totales de 502 millones 588 mil 208 pesos entre 2015 y 2023, los cuales se desglosaron de la siguiente manera: en 2016, 68 millones 053 mil 116 pesos; en 2017, 75 millones 469 mil 595 pesos; en 2018, 81 millones 833 mil 980 pesos; en 2019, 79 millones 867 mil 628 pesos; en 2020, 65 millones 263 mil 942 pesos; ​​en 2021, 40 millones 803 mil 588 pesos; en 2022, 35 millones 321 mil 881 pesos; y en 2023, 55 millones 974 mil 478 pesos.

Gómez Álvarez también habló de los recursos recibidos por la asociación civil desde cuentas de Estados Unidos: “Tres operaciones desde The Ford Foundation por cinco millones 601 mil 500 pesos; dos operaciones, dos envíos de John and Catherine T Macarthur Foundation [tres millones 065 mil 800 pesos]; una de International Community Foundation [dos millones 850 mil 372 pesos]; otra Fpos, marca la cuenta bancaria, desde los Estados Unidos en el año [20]20, 978 mil 072 pesos; una operación, un envío desde Rockefeller Bros Fund Inc por 471 mil 250; una de Intelligent Mexican Marketing Inc en el año 2017 por 50 mil 957.50, que hace un total del periodo del [20]17 al [20]23 de nueve donativos por 13 millones 017 mil 951.50 procedentes de los Estados Unidos de América”.

Además, explicó que del 29 de agosto de 2018 al 23 de enero de 2024, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de Estados Unidos. “El organismo emisor de las transferencias financieras se llama Financial Service Center y están facturados o fueron facturados por parte de Mexicanos contra la Corrupción a nombre de una entidad que se llama ‘US Agency for International Development, Embajada de los Estados Unidos de Norte América’. Es así como aparece la cuenta bancaria desde donde se emitieron los 96 millones 740 mil 613 pesos 60 centavos, como está en el encabezado de esta nota, a partir del 29 de agosto de 2018”, precisó.