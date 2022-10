Tormenta tropical “Karl” se acerca al Golfo de México; se esperan fuertes lluvias

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de octubre (AP).— La tormenta tropical “Karl” avanzaba lentamente hacia la costa sur del Golfo de México y, aunque no se espera que se convierta en huracán, los meteorólogos advirtieron del peligro de inundaciones repentinas causadas por las intensas precipitaciones previstas en la región.

Se espera que el meteoro pierda fuerza antes de tocar tierra en los estados de Veracruz o Tabasco el viernes en la noche o a primera hora del sábado.

Here are the 10 PM CDT 10/13 Key Messages for Tropical Storm #Karl, located over southwestern Gulf of Mexico. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/DuXwCvQq21

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 14, 2022