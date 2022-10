Tormenta tropical “Karl” reanuda su curso hacia Golfo de México; llegaría el viernes

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de octubre (AP).— La tormenta tropical “Karl” frenó en su avance en aguas del sur del Golfo de México, aunque los meteorólogos esperaban que la pausa fuera breve y comenzara a desplazarse hacia el sur y en dirección a tierra la madrugada del jueves.

La tormenta se había dirigido despacio al norte antes de que las condiciones meteorológicas cambiaran su rumbo el miércoles por la noche. Se esperaba que se acercara el viernes por la noche a las costas de Veracruz o Tabasco sin alcanzar fuerza de huracán.

10pm CDT Wednesday, October 12 Key Messages for Tropical Storm #Karl.

Heavy rainfall could produce instances of flash flooding and mudslides in areas of higher terrain across portions of Veracruz, Tabasco, and Chiapas states in Mexico.

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 13, 2022