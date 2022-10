Rusia pide a residentes de Jersón evacuar la región ante avance militar ucraniano

Por Sabra Ayres

KIEV, Ucrania, 14 de octubre (AP).— En un indicio de que los continuados y sostenidos avances militares ucranianos en el frente del sur del país preocupan al Kremlin, Moscú prometió alojamiento gratuito a los residentes de la región de Jersón, que está parcialmente ocupada por sus tropas, que quieran irse a Rusia.

El anuncio del Viceprimer Ministro ruso, Marat Khusnullin, se produjo poco después de que el líder prorruso de Jersón, una de las cuatro regiones anexionadas de forma ilegal por Moscú el mes pasado, pidió al Kremlin que organizase una evacuación de cuatro ciudades de la provincia.

“Las ciudades de la región de Jersón —Jersón y Nova Kakhovka, Hola Prystan y Chornobaivka— son objeto de ataques diarios con misiles”, indicó Vladimir Saldo en un video publicado en internet el jueves. “Estos ataques con misiles causan graves daños, sobre todo a los residentes. Entre los objetivos alcanzados por los misiles hay hoteles, edificios residenciales, mercados… (lugares) donde hay muchos civiles”.

Do cuộc pháo kích của Lực lượng vũ trang #Ukraine ở khu vực #Kherson , Vladimir Saldo đã yêu cầu lãnh đạo Nga giúp đỡ người dân đi đến các khu vực an toàn. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/RdWsI9qWk4

Saldo señaló que se había tomado la decisión de evacuar a los residentes en Jersón a las regiones rusas de Rostov, Krasnodar y Stavropol, además de a la anexionada Crimea.

“Me gustaría pedirles que ayuden a organizar este proceso. Nosotros, los residentes de la región de Jersón, por supuesto sabemos que Rusia no abandona a los suyos y siempre tiende la mano”, añadió.

Su pedido coincide con el avance de la contraofensiva ucraniana en el sur de la región, aunque a un ritmo más lento que al inicio.

Las fuerzas armadas ucranianas han reportado constantes avances territoriales a lo largo del frente meridional, incluyendo la recuperación de 75 asentamientos en la región de Jersón en el último mes, dijo el jueves en la noche el Ministerio para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente.

En el este, las tropas de Kiev han retomado 502 asentamientos en la provincia de Járkiv, 43 en Donetsk y siete en Luhansk, añadió.

La mano derecha de Saldo, Kirill Stremousov, trató de restar importancia al anuncio en un comunicado en el que afirmó que “nadie se está retirando […] nadie está planeando abandonar el territorio de la región de Jersón”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 October 2022

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 October 2022

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 14, 2022