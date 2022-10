Amaia Montero confirma que estrenará nuevo sencillo tras publicación de polémica foto

La artista de Irún, que anunció su vuelta a la musica, ha compartido una imagen de su rostro bastante desmejorado, al igual que varios mensajes enigmáticos.

Por Julio Botija

Ciudad de México, 14 de octubre (AsMéxico).- Amaia Montero fue protagonista hace unos días a consecuencia de su vuelta a la música, tal y como nos ha tenido acostumbrados durante muchos años. La que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh confirmó públicamente el lanzamiento de un nuevo sencillo, que por el momento no tiene título y fecha de lanzamiento.

Una noticia que pilló por sorpresa a muchos de sus seguidores, ya que cabe recordar que el último trabajo de la artista data del año 2018. La intérprete musical compartió un pedacito de este nuevo tema. “Intentarnos cambiar es arder bajo el mar o el final de un mal cuento… No nos vimos venir. No supimos parar… como dos rompehielos…”, reza la canción.

La cantante se ha convertido en una asidua de las redes sociales en las últimas semanas para promocionar este nuevo trabajo. Sin embargo, lo que no esperaban sus seguidores es la última publicación que ha compartido. Montero ha subido una imagen en blanco y negro de su rostro bastante desmejorado acompañado de una expresión facial muy seria. Ambas publicaciones no contienen texto, pero la artista de Irún ha reaccionado a los comentarios de algunos de sus seguidores más cercanos.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?” o “¿Por qué a Maléfica le llaman de esa manera cuándo le cortaron las alas?”, ha respondido. Incluso, muchos han mencionado la palabra hackeo, que se ha hecho viral en los últimos días por lo que supuestamente le pasó a Iker Casillas, ya que no se esperaban una publicación de la cantante con un aspecto totalmente muy envejecido. “¿Amaia eres tú realmente o te han hackeado la cuenta?”, ha pregunto uno de sus seguidores.

LA CRÍTICA DE AMAIA MONTERO A UN HOTEL DE CINCO ESTRELLAS

Hace unos días, la artista se alojó en un hotel de cinco estrellas en Biarritz, pero la experiencia no fue la esperada debido a una serie de problemas desde su llegada. Montero escribió uno de los emoticonos más populares, como es la caca con ojos, a la cuenta oficial de este complejo hotelero. La respuesta fue automática y señalaba que cualquier incidencia tenía que ser comunicada a la recepción de este establecimiento, lo que propició el enfado mayúsculo de la compositora.

“El hotel tiene cinco estrellas, pero sabéis qué, que te hacen sentir como una absoluta y verdadera mierda, es decir como una caca. Después de dejarte mucho dinero, así es como te tratan”, compartió en sus redes sociales. Sin embargo, no explicó el origen de sus diferencias con el lujoso hotel.

