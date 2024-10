RADICALES ¬ La derecha mexicana huye de la autocrítica y su descomposición se acelera

A unos días de iniciado el Gobierno de Claudia Sheinbaum, la oposición ha mostrado su verdadero proyecto que es la vileza y no una animadversión democrática. Ese es el tema de hoy en ¬ RADICALES, en un momento donde la coyuntura implica que un gobierno naciente se enfrenta a una oposición decadente que utiliza el insulto, la descalificación y cualquier recurso para tratar de denigrar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- Luego de la derrota electoral del 2 de junio de este año, la oposición trata de reagruparse y ha emprendido una oleada de ataques en contra del naciente Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y hacia ella en especial, en lo que parece ser una estrategia que ha dejado atrás el debate y el intercambio de ideas para concentrarse en la vileza, coincidieron Alejandro Páez, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar.

Desde sus días como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ha sido objeto de ataques y descalificaciones por parte de sus detractores quienes cuestionan su capacidad para gobernar por el hecho de ser mujer y critican su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador de quien afirman, sin ningún tipo de prueba o evidencia, es quien tiene el control.

“Yo creo que sí hay una especie de coletazo de reconocimiento del resultado de la elección. Yo lo vería como un coletazo, es decir, en el caso de la misoginia contra Claudia Sheinbaum digamos que la propia elección de Sheinbaum demuestra que México deja de ser un poco el México sexista que fue, pero la misoginia resurge y resurge con bastante fuerza. Hago la diferencia entre una cosa y otra. El sexismo sería la idea, supuestamente racionalizada de la diferencia entre hombres y mujeres sobre la base de que las mujeres son inferiores, que no tienen las capacidades para ejercer un cargo de autoridad o que son menos inteligentes o que sus lugares deberían estar en la casa cuidando a los niños ese es el sexismo. La misoginia es la vigilancia moral que se ejerce con presión para que vuelva una mujer al lugar donde dice el patriarcado que debe de estar y que se comporte como debe de ser”, aseguró el escritor Fabrizio Mejía Madrid.

Mejía señaló que tras los comicios del 2 de junio se podría decir que el sexismo “bajó”, pues finalmente el pueblo eligió a una Presidenta, sin embargo, dijo, la reacción misógina se ha fortalecido. “Ese coletazo de la misoginia tiene que ver con que hay un sector de los que opinan, de los comunicadores, que dicen: ‘una mujer ha llegado a la presidencia, un terreno que está a usurpando, no lo merece’ y entonces lo que decimos es la eligió López Obrador”.

Ante la falta de argumentos sólidos por parte de la oposición, Fabrizio Mejía mencionó que este grupo ha comenzado a usar el insulto.

“Me parece, digamos que que por ahí podríamos empezar a revisar cómo a esta oposición ya solo le quedan estas reacciones ruines, como de insultos, es decir, ya reducida a su mínima expresión sin una sola demanda”.

En tanto, Alejandro Páez señaló que esta reacción es apenas uno de los aspectos de la oposición e indicó que el verdadero músculo de este sector se encuentra en los núcleos intelectuales y académicos.

“¿Qué quiere decir la oposición? ¿Cómo se quiere mostrar frente al sexenio que empieza? Este es mi rostro y este es mi retrato. Creo que hay una oposición un poco más inteligente que se concentra en los núcleos intelectuales y académicos, los Aguilar Camín, los Enriques Krauze, a quienes curiosamente les viene muy mal la normalidad democrática”.

El periodista aseguró que estos núcleos no soportan que en México gobierne una mujer, que al igual que el expresidente López Obrador, tenga un espacio propio, como lo son las mañaneras, el cual es utilizado para informar al pueblo.

“En el fondo es que no soportan la normalidad democrática, no soportan que los jueces sean electos por el ciudadano común, de a pie, no soportan que exista una mujer y que la mujer Presidenta tenga como única tribuna, como la tenía en la anterior Presidente de México, la mañanera un espacio en Youtube, o sea, es un espacio en YouTube tienen todos los medios carajo, ¿Por qué se asustan tanto de la normalidad democrática? Alguien ahí parado en un espacio desde YouTube puede derrumbar todos sus medios de comunicación de los que se han apropiado”.

Y agregó: “Creo que en el fondo es también un anuncio de qué tan mal están, de qué tan mal lo han hecho, porque si les asusta la normalidad democrática entonces ¿Quiénes son en realidad?”.

Por su parte, Álvaro Delgado mencionó que tras la estrepitosa derrota de junio pasado se pensaría que la oposición se tomaría un momento para hacer un replanteamiento, pero pasó lo contrario, todo siguió igual.

“Uno pensaría que después de pasado el sacudimiento, el aturdimiento, inclusive, de la elección que fue terrible, devastadora, para la oposición comenzara una reflexión para de entrada definir quiénes son, cuál es su dimensión política, cuál es su fuerza real para entonces definir cuál será la conducta ante el nuevo gobierno y ante el nuevo proyecto que es la continuidad del proyecto de López Obrador”.

El periodista señaló que en caso de continuar con su ola de ataques y descalificaciones en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la oposición solo logrará que se agudice su deterioro. “Lo único que creo yo va a tener como consecuencia es que siga deteriorándose la oposición, que es una sola, en sus diferentes expresiones y no es una buena noticia para México, no es una buena noticia para México que de por sí, la oposición partidaria sea irrelevante en el Congreso que es en el ámbito donde podría tener una influencia, es la irrelevancia, no existe ya ni siquiera como una oposición gritona”.

En su intervención, Héctor Alejandro Quintanar mencionó que a tan solo unos días del inicio del Gobierno de Claudia Sheinbaum la oposición ha dejado claro que seguirá una ruta de ataques en contra de Shienbaum, tal y como sucedió en el sexenio de López Obrador.

“En este momento donde el gobierno de Claudia Sheinbaum está apenas iniciando se están delineando las directrices de gobierno, la oposición en estos breves días ya ha mostrado que su prioridad va a ser la vileza, la anidmaversión democrática, el hecho de tratar de atacar a las personas y no a las ideas ni a las acciones. Parece que hay una bisagra de continuidad entre la oposición como fue el sexenio pasado con López Obrador donde parecía molestarles era el personaje en si mismo y no su proyecto de gobierno y ahora parece que nos encontramos con una cuestión muy similar”.

Finalmente, el académico expresó su preocupación porque no solo la oposición, sino una gran parte de la población tenga una mentalidad retardataria donde se medra con la violencia en el discurso.

“El gobierno de Claudia Sheinbaum va iniciando, pero la carga es sexista con la que se le ha atacado viene de lejos, cuando fue Jefa de Gobierno la acusaban de estar igualmente supeditada a López Obrador, como todo han supeditado a López Obrador desde hace años sin ninguna evidencia, da igual que cada quien tenga sus posiciones, su proyecto, gobiernos distintos que Claudia Sheinbaum tuvo un sello muy particular cuando gobernó la Ciudad de México todo es evidencia sustentada, eso no importa, basta reducir las cosas a una fotografía absurda para eliminar todo todos estos hechos históricos, una fotografía donde sale junto con López Obrador ya esa es la evidencia total de que está a su servicio”.