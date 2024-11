Washington evita respaldar las críticas de su Embajador Ken Salazar en contra de AMLO

Luego de los comentarios emitidos por el Embajador Ken Salazar, criticando la estrategia de seguridad implementada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Departamento de Estado de Estados Unidos se posicionó sobre el tema.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– “El Embajador Salazar fue muy claro en que todavía hay trabajo por hacer, trabajo importante. La cooperación en materia de seguridad entre EU y México sigue siendo una prioridad de seguridad nacional para nosotros”.

Con estas palabras respondió Vedant Patel, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, a la pregunta del corresponsal del diario mexicano Reforma sobre las críticas del Embajador Ken Salazar en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El portavoz agregó: “Y en lo que estamos enfocados es en profundizar nuestra cooperación con la Administración [de Claudia] Sheinbaum y en hacer que las comunidades, y en última instancia las personas de ambos lados de la frontera, se sientan seguras”.

Las críticas lanzadas un día antes por Salazar en contra de la política de seguridad de López Obrador no parecen venir desde el Departamento de Estado. Patel NO respaldó los dichos del Embajador –que fueron considerados por el Gobierno de México como una intromisión– y pareció, más bien, evitarse el comentario. No habló del “abrazos, no balazos”, la frase con la que el Embajador criticó al expresidente mexicano.