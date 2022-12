El periodista Grant Wahl murió de un aneurisma cardíaco en Mundial de Qatar: autopsia

Nueva York, 14 de diciembre (AP) — El periodista Grant Wahl falleció de un aneurisma cardíaco el fin de semana pasado, mientras cubría un partido del Mundial, de acuerdo con los resultados de la autopsia.

La esposa de Wahl, la doctora Céline Gounder, dijo el miércoles que la autopsia fue realizada por la oficina forense de la ciudad de Nueva York.

“La presión en el pecho que experimentó poco antes de su muerte pudo haber representado un síntoma inicial. Ninguna cantidad de resucitaciones cardiopulmonares o choques pudo haberlo salvado. Su muerte no se relaciona con la COVID ni con su estatus de vacunación. No hubo ninguna infamia relacionada con su muerte”.

Wahl, quien tenía 49 años, se desvaneció en la tribuna de prensa del estadio Lusail en Qatar el sábado por la madrugada, durante la prórroga del partido de cuartos de final entre Argentina y Holanda. De inmediato, los trabajadores de emergencia lo atendieron durante 20 o 30 minutos

Luego, se le colocó en una camilla, dijeron los reporteros que estaban trabajando cerca de él.

Su cadáver fue trasladado a Nueva York.

“Esta transición se llevó a cabo con el mayor cuidado y sensibilidad”, escribió Gounder. Este fue un asunto internacional que requirió de la coordinación de múltiples agencias nacionales y extranjeras, y hubo plena cooperación de todos los involucrados. Nuestra sincera gratitud para todos los que ayudaron en la repatriación de Grant, en particular la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la FIFA, la federación estadounidense y American Airlines.

Wahl se había quejado durante el Mundial, diciendo que se sentía mal.

Wahl escribió que había dado negativo a COVID-19 y buscó tratamiento para sus síntomas.

“Acudí hoy al consultorio médico en el centro principal de prensa, y me dijeron que probablemente tenía bronquitis. Me dieron un tratamiento de antibióticos y un jarabe para la tos intensa. Me siento ya un poco mejor unas horas después. Pero todavía ‘no bueno’”, dijo.

NEW POD: @ChrisWittyngham and break down the USMNT managerial situation and discuss each of the World Cup quarterfinal matchups.

Apple https://t.co/LzDqydfw2J

Spotify https://t.co/Lj9Af5MaFi pic.twitter.com/L8JA8t6oL1

— Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) December 8, 2022