Khalid Al-Misslam, segundo comunicador que muere durante el Mundial de Qatar 2022

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– El fotógrafo qataríe Khalid Al-Misslam es el segundo comunicador que muere durante el Mundial de Qatar, según informó el medio en el que laboraba Al Kass TV.

Por medio de su cuenta de Twitter, el periódico de Qatar dio a conocer la noticia sobre su colaborador, aunque no dio detalles sobre su fallecimiento.

Algunos medios locales, como el The Gulf Times, enviaron sus condolecías a los familiares del fotoperiodista a través de sus redes sociales.

Hasta ahora la FIFA no se ha posicionado sobre la muerte del comunicador. Previo al partido de semifinal entre Francia e Inglaterra se homenajeó al estadunidense Wahl.

Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently. Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah's mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW

EL PERIODISTA GRANT WAHL MUERE EN QATAR 2022

El conocido periodista de futbol Grant Wahl, quien se distinguió por sus artículos explicativos y también otros de fuertes opiniones en medios de comunicación de los Estados Unidos, murió la madrugada del sábado en Doha luego de sufrir un aparente paro cardíaco durante el partido de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos del Mundial Qatar 2022. Tenía 49 años recién cumplidos.

Wahl, quien se encontraba en Qatar cubriendo el Mundial para su propio sitio web, colapsó cuando se jugaban los últimos minutos del segundo tiempo extra en el Estadio Lusail, alrededor de las 12:37 horas locales, y tras haber sido puesto sobre el suelo fue atendido por más de 20 minutos sin mostrar reacción. Se desconoce la causa del deceso.

Solo unos minutos antes, Wahl había publicado su último tuit: un breve comentario sobre el dramático partido entre Argentina y Países Bajos, tras el gol del 2-2.

Absolutely bone chilling stuff

Soccer journalist Grant Wahl who was kicked out of a stadium in QATAR for this shirt has reportedly collapsed and passed away during the Argentina game today

His brother says on Instagram that Grant was fully healthy & believes there’s foul play pic.twitter.com/t47C2XfuVl

— JACK SETTLEMAN (@jacksettleman) December 10, 2022