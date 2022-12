Grant Wahl, célebre periodista deportivo, muere a los 49 años; hermano culpa a Qatar

Los Ángeles, 10 de diciembre (LaOpinión).- El conocido periodista de futbol Grant Wahl, quien se distinguió por sus artículos explicativos y también otros de fuertes opiniones en medios de comunicación de los Estados Unidos, murió la madrugada del sábado en Doha luego de sufrir un aparente paro cardíaco durante el partido de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos del Mundial Qatar 2022. Tenía 49 años recién cumplidos.

Wahl, quien se encontraba en Qatar cubriendo el Mundial para su propio sitio web, colapsó cuando se jugaban los últimos minutos del segundo tiempo extra en el Estadio Lusail, alrededor de las 12:37 horas locales, y tras haber sido puesto sobre el suelo fue atendido por más de 20 minutos sin mostrar reacción. Se desconoce la causa del deceso.

Solo unos minutos antes, Wahl había publicado su último tuit: un breve comentario sobre el dramático partido entre Argentina y Países Bajos, tras el gol del 2-2.

Rafael Cores, enviado especial de La Opinión en Qatar, se encontraba sentado junto a Wahl cuando ocurrió el fatal incidente. “Estaba tosiendo bastante, pero durante el partido no mostró ningún otro síntoma de encontrarse mal”, dijo Cores.

Just an incredible designed set-piece goal by the Netherlands.

Cuando Cores y otros periodistas se dieron cuenta del colapso de Wahl, pidieron auxilio. Llegó primero una enfermera y comenzaron a hacerle reanimación cardiopulmonar (CPR).

Wahl había revelado el jueves en su podcast que tenía bronquitis y que no se encontraba bien físicamente tras 17 días de cubrir partidos en Qatar.

“Mi cuerpo me dijo, incluso después de que Estados Unidos quedó fuera: ‘Hombre, no estás durmiendo lo suficiente’, y se me ha rebelado”, dijo Wahl según el relato de New York Post. “Así que tengo un caso de bronquitis esta semana. He estado en la clínica del centro de medios dos veces incluyendo hoy [jueves] y me siento mejor. Básicamente, cancelé todo lo que tenía para el jueves y dormí”.

FUTBOL DE EU LAMENTA LA TRAGEDIA. HERMANO ACUSA A QATAR

“La familia entera de U.S. Soccer tiene el corazón roto al enterarse que hemos perdido a Grant Wahl”, se lee en un comunicado de la federación de fútbol de Estados Unidos. “La pasión de Grant por el soccer y su compromiso por elevar el perfil del deporte a través de nuestro paisaje deportivo jugó un papel mayor en ayudar a impulsar el interés y respeto por nuestro hermoso juego”.

El hermano de Wahl acusó, tras enterarse de la muerte, que el periodista estaba recibiendo amenazas de muerte en Qatar. Hace algunas semanas se vio involucrado en un incidente en Doha por llevar puesta una playera con colores del arcoris en señal de protesta.

Absolutely bone chilling stuff

Soccer journalist Grant Wahl who was kicked out of a stadium in QATAR for this shirt has reportedly collapsed and passed away during the Argentina game today

His brother says on Instagram that Grant was fully healthy & believes there’s foul play pic.twitter.com/t47C2XfuVl

— JACK SETTLEMAN (@jacksettleman) December 10, 2022