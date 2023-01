Denunciaron a una joven por defraudarlos con boletos. Ahora son acusados de secuestro

Si se busca el nombre de Tracey Palafox Hernández en Google, salen distintas notas relacionadas con su presunto secuestro y los jóvenes que se encuentran privados de la libertad por éste, sin embargo antes de que el caso se hiciera viral, la joven que presumía trabajar en Ocesa y Ticketmaster contaba con diversas denuncias en Facebook y Twitter, desde hace varios años, por la misma razón: fraude.

Ciudad de México, 15 de enero (Sinmbargo).- Hilary Merchant, Fernanda Hernández, Denys Pineda, Octavio Castillo, Ixhel, Ireetzy y Mildred Romero son los nombres de los siete jóvenes que fueron detenidos el pasado 24 noviembre en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México por el presunto secuestro de Tracey Palafox Hernández, acusada de defraudar a tres de ellos con la venta de boletos para la Formula 1, NFL, Daddy Yankee, Bad Bunny, entre otros eventos que se llevaron a cabo durante el segundo semestre del 2022.

“Esta chica Tracey la conocemos por parte de un amigo que vive en la Ciudad de México, este amigo pues nos la presenta, nos dice que trabaja en TicketMaster y en Ocesa porque eso es lo que ella va por la vida diciendo, que a ella le dan accesos, que tiene una lista de invitados y que por eso ella tiene esos boletos, y que al final nos pagaría regalándonos boletos. Entonces era así como de ‘oye sabes qué, tú cobra el 50 por ciento de los boletos y me los depositas, y al final yo te regalo boletos’. La verdad se nos hizo como ‘pues está súper'”, apuntó Génesis Merchant, hermana de Hilary, en un relato que compartió a SinEmbargo.

“También soy defraudada de Tracey, pero hasta este punto sólo pensábamos que éramos nosotras –Génesis y Hilary– y mi amigo, el que nos la presentó. Entonces ella nos firma un papel donde se hace responsable, en donde nos dice que si no le llegan a entregar los boletos ella nos paga, nos regresa el dinero, que sin ningún problema. Lo firmó con puño y letra, nos dio su INE, un INE real, donde hay dirección real de una casa”, agregó.

Fue el 21 de octubre del 2022, día en que se acordó la entrega de los boletos, cuando el supuesto negocio empezó a convertirse en una verdadera pesadilla para las hermanas Merchant pues de acuerdo con Génesis, Palafox Hernández le envío un mensaje para explicarle que esa tarde alguien más se comunicaría con ella y su hermana para que les facilitaran los accesos que habían vendido. No obstante, la historia fue diferente ya que al tratar de localizarla, Tracey ya había cerrado sus redes sociales y los mensajes dejaron de llegarle.

“Nosotros no vivimos en la CdMx, entonces el que vivía en la Ciudad era el amigo que nos la presentó y él fue a buscarla al departamento donde ella vivía y resulta que ahí encuentran a otras chicas y le dicen ‘a nosotras también nos vendió que no sé qué’ […] Ahí nos enteramos que habían más defraudados, empieza la búsqueda de todos, desesperados, porque hay un grupo como de 25 personas a las que les estuvo vendiendo ahorita”.

“NO SE NOS OCURRIÓ BUSCAR SU NOMBRE EN GOOGLE”

Hoy en día si se busca el nombre de Tracey Palafox Hernández en Google, salen distintas notas relacionadas con su presunto secuestro y los jóvenes que se encuentran privados de la libertad por éste, sin embargo antes de que el caso se hiciera viral, la joven que presumía trabajar en Ocesa y Ticketmaster contaba con diversas denuncias en Facebook y Twitter, desde hace varios años, por la misma razón: fraude.

Cuando se viralizó la noticia de la detención de los siete jóvenes, Romina Marcos, hija de la actriz cubana Niurka Marcos, compartió a través de varias stories en su cuenta de Instagram qué cuando se enteró que esta persona, que fungía como “productora” de Sicks, grupo al que pertenecía, se dedicaba a estafar gente, rompió vínculos con ella.

“Se me hace muy fuerte que no se haya hecho nada al respecto con Tracey Palafox. Desde hace más de dos años estafa gente. Era mi ‘productora’ de un grupo musical, en cuanto supimos que era una mujer que estafaba nos alejamos de ella y dejamos de tener todo vinculo con ella […] Ahora hay siete personas a punto de entrar a la cárcel por su culpa porque obviamente con todo lo que ha estafado, la mujer tiene mucho dinero para pagarle a abogados y policías”, se puede escuchar a la artista en los clips.

En este sentido, Génesis Merchant compartió que antes de hacer trato con Tracey no se les ocurrió googlear el nombre de esta persona y, aseveró, que tras la difusión del caso, mucha gente, que ha sido víctima de Palafox Hernández en años distintos, se ha puesto en contacto con ella para poder formar parte de la denuncia colectiva que se planea en su contra.

“Realmente la gente no ha hecho nada por miedo, pero realmente sí ha hecho muchas cosas horribles y digo, lo que hizo ahorita con mi hermana y las demás niñas, digo, no es cualquier cosa”, declaró Génesis Merchant en entrevista para SinEmbargo.

A pregunta expresa sobre si se intentó cuestionar a Ocesa y Ticketmaster por esta persona, Merchant aceptó que “no se les ocurrió”. “Nunca se nos ocurrió poner, o sea, ahorita porque ya está todo este relajo, pero antes de esto ponías su nombre y aparecían mil cosas de ella y nunca se nos ocurrió ni preguntar en Ocesa […] Nos envolvió tan terriblemente que tenemos un contrato firmado por ella, su casa sí es su casa real, su INE es INE real, la casa de sus papás son direcciones reales, o sea, entramos en confianza con ella, luego en su cumpleaños en su Instagram la felicitaron incluso artistas, o sea, yo creo que eso fue lo que no nos hizo que desconfiáramos. Nunca nos imaginamos”.

Por otra parte, Romina Marcos no ha sido la única figura pública que ha hablado sobre Tracey Palafox. Melissa Ortega, hija del comediante Freddy Ortega, integrante de Los “Mascabrothers”, denunció que esta misma persona subió una foto de ella en estado inconveniente con la leyenda “miren lo que me acabo de cenar” y la difundió entre el staff del Teatro en Corto.

“Me inventó que su mamá tenía cáncer y yo todavía de ‘ay, pobrecita’. Vienen unos amigos un día de Puebla y entonces yo le digo […] Hubo un punto de la noche donde dijo mi papá ‘es hora de que Meli se baje a dormir’ y ella bien buen pedo ‘ay, yo la acompaño, yo voy con ella, Freddy, tú tranquilo’ y me bajaron a dormir. Mientras yo estaba dormida me tapo de tal manera con las sábanas, se puso encima de mí, yo en calidad de bulto, me tomó una foto y se la mandó a todo el staff de Teatro en Corto diciendo ‘miren lo que me acabo de cenar'”, denunció Melissa Ortega (@latalastilla) a través de su cuenta de TikTok.

“Ese día se acabó la amistad, pero me seguía enterando de más cosas horribles que hacía. Como ella llegó a trabajar como animadora de público de programas de tipo Quién es la Máscara y así, entonces la gente le decía ‘cómo le hiciste para trabajar en Televisa’, les cobraba por meter sus papeles a Televisa y luego se desaparecía. Abrió el grupo Sicks, los defraudó a todos […] Y a un amigo le dijo que le daba dos boletos hasta adelante no sé qué por 3 mil pesos para ver a Luis Miguel, también se lo chingó”, agregó.

Hasta el momento ninguna de las dos empresas, Ocesa ni Ticketmaster, han emitido algún comunicado para negar cualquier tipo de relación laboral con Tracey Palafox Hernández.

EL DÍA DE LA DETENCIÓN

El 24 de noviembre del 2022 Tracey Palafox citó en el domicilio de su novia, Genessis Carrillo, ubicado en la colonia Doctores a las 22 horas a Fernanda Hernández para pagarle parte de la suma que le había quedado a deber por la venta de boletos.

Fernanda a su vez se comunicó con Ixchel Romero, su amiga, y las hermanas Merchant para comentarles que Palafox Hernández se había puesto en contacto con ella para pagar lo que le debía. Emocionadas, según relataron sus familiares a SinEmbargo, las jóvenes se pusieron de acuerdo para ir juntas a la dirección que Tracey había proporcionado.

“Nosotras ni siquiera vivimos en la Ciudad de México, somos de Aguascalientes, y justo ese día era el concierto de Harry Styles y yo iba a llevar a mi hija, o sea, yo le regalé ese boleto desde febrero que salió a la venta y por eso fuimos allá, y fue justo cuando le dijeron ‘oye, esta chava nos cita’ y a mí me dijo mi hermana ‘yo voy por nuestro dinero y tu mientras lleva a las niñas'”, indicó Génesis Merchant a este medio.

De acuerdo con la información proporcionada por los familiares de las víctimas, Tracey Palafox defraudó con 50 mil pesos a Génesis, con 450 mil pesos a Hilary, de 29 años de edad; y a Fernanda e Ixchel, esta última de 30 años, con una cantidad aproximada entre 450 y 490 mil pesos.

“Tracey le habla a Fernanda para decirle que pues fuera a su domicilio a las 10 de la noche para que le entregara una cantidad, que ella no quería problemas […] Ella se comunica con Ixchel y, emocionada, le dice ‘Tracey nos va a regresar dinero para empezar a pagar a las personas que se les debe’ por lo que ellas asisten a las 10 de la noche a su domicilio, que ahora sabemos que no es su domicilio, es el domicilio de su novia que también se llama Genessis”, explicaron a SinEmbargo Luis Salvador Pineda Rodríguez y María Elena Hernández Castillo, padres de Ixchel, Mildred e Ireetzy Romero.

Según explicaron Génesis Merchant y los padres de las hermanas Romero, cuando las chicas llegaron al domicilio, Tracey Palafox se sorprendió al ver a tantas personas por lo que les explicó que el dinero no estaba en dicho lugar sino que tenían que ir con su papá porque supuestamente él lo tenía.

Entre dimes y diretes, Tracey se sube al carro de Denys Pineda, amiga de Ixchel Romero, junto con las hermanas de esta última y Hilary Merchant se sube al carro de Octavio Castillo para trasladarse con el papá de Palafox Hernández.

“Total que llegan con esta chava y ella les dice ‘no, pues no les voy a pagar’, obviamente se calientan los ánimos, se empiezan a decir de cosas y les dice ella ‘entonces sí, vamos a platicar y ahorita nos arreglamos’ y se sube por su propio pie al carro. Ahí donde las citaron era casa de su novia, una chava que se llama Genessis y que fue la que hizo la llamada al 911 supuestamente”, dicta parte del relato que Génesis Merchant proporcionó a SinEmbargo.

“Ahí es donde las llevan a la calle de Aragón, entre Avenida Xola y Alfonso XIII en la Colonia Alamos, ahí hay una gasolinera, ahí es donde se para y –Tracey– les dice ‘le voy a hablar a mi papá pues para que me acerque el dinero’, en unos minutos llegaron seis patrullas con 30 elementos de policías, las detienen y ahí es donde uno de los policías se dirige a Tracey, Tracey le dice ‘no se preocupen, estamos arreglando todo. Son mis amigas’, el policía la jala y le dice ‘sabes qué, te chingas porque lo que quedamos tu novia y tú ya no se puede parar. Las voy a tener que llevar y ponerlas a disposición’, que fue cuando las empezaron a subir a las patrullas”, relató Luis Salvador Pineda Rodríguez.

Tanto Génesis Merchant como el señor Luis Salvador Pineda indicaron que los elementos de seguridad empezaron a golpear a los siete detenidos. “Los suben a las patrullas y les empiezan a dar vueltas hasta que llegan a un AutoZone, en ese AutoZone los tuvieron 40 minutos. Se supone que si te suben a una patrulla deben de ser mujeres y fueron puros hombres. En este lapso las empiezan a toquetear, tuvieron tocamientos sexuales en partes íntimas, las golpearon, les robaron sus cosas: teléfonos, carteras, cadenas, relojes, todo. Todo se los robaron”, ahondó Merchant.

“De ahí –de la gasolinera de la alcaldía Benito Juárez– las trasladan, según esto para resguardarlas porque estaban en una zona de alto peligro. Las trasladan a la Colonia Doctores, a la calle de Doctor Erazo esquina con Eje Central. Ahí en Doctor Erazo las bajan de las patrullas, las empiezan a manosear, que esa es la palabra correcta, les empiezan a tomar fotos los mismos policías, lo suben a las redes sociales a una página que se llama ‘Los Chingones’ y les dicen burlonamente ‘este es el último día que van a ver la luz del día, qué canción quieren escuchar”, refirió el padre de las hermanas Romero.

“A una de mis hijas, que me reservo el nombre, le mete un policía la mano entre el pantalón y su pantaleta, tocándole su parte íntima, que por cierto, ahorita tiene una fuerte infección a raíz de ese tocamiento. Ella obviamente se defiende, se hace para atrás y le dice ‘oye, qué te pasa’, el policía desenfunda su arma, corta cartucho, se la pone en la cabeza y le dice ‘coopera, pendeja, si no te voy a matar’, entonces mi hija se espanta obviamente y ya no le dice nada”, añadió.

En este sentido Génesis Merchant aseveró que uno de los elementos de seguridad amenazó a su hermana con abusar sexualmente de ella.

Después de amedrentar a los jóvenes, los policías, en espera de elementos femeninos, les tomaron fotografías sin bañarles los ojos para subirlas a un grupo llamado “Los Chingones”, acto seguido éstas se viralizaron en Twitter.

“De las doce de la noche que los agarraron los policías, ellos los llevaron a la Fiscalía hasta las dos de la mañana –del 25 de noviembre–”, denunció Merchant.

“EL MOMENTO MENOS INDICADO!

Y entonces, ¿por qué fueron detenidos cuatro jóvenes más? A pesar de que estuvieron el día de la detención y se vieron implicados en la denuncia por el presunto secuestro de Tracey Palafox, la relación con esta persona es ajena para Ireetzy y Mildred Romero, Octavio Castillo y Denys Pineda.

“Mi hermano no conoce a Tracey”. “Mi hija no conoce a nadie, sólo fue a acompañar a Ixchel”. “Tracey no conocía a Mildred, no conocía a Ireetzy, no conocía a Denys, no conocía a Iván –Octavio–”. Así fue como respondieron los familiares de los otros cuatro jóvenes que fueron detenidos junto a Hilary Merchant, Ixchel Romero y Fernanda Viveros cuando se les cuestionó por la relación de éstos con Palafox Hernández.

Además de platicar con Luis Salvador Pineda sobre sus hijas Mildred, de 33 años, e Ireetzy, de 25 años, SinEmbargo también se puso en contacto con Cintia Castillo, hermana de Octavio Castillo de 26 años; y Carmen Espinosa, mamá de Denys Pineda de 29 años de edad.

“El día 20 de noviembre fue cumpleaños de mi hermano, entonces la mamá de mis tres sobrinas –Ixchel, Ireetzy y Mildred–, que son las que están en Santa Marta, lo invitan a comer a su casa […] Fernanda que es una chica que también está en Santa Marta, se contactó con Tracy, le dijo que ya les iba a pagar el dinero. Entonces, Fernanda le habla a Ixchel, que es una de mis sobrinas. Ixchel le marca a sus hermanas, que estaban con mi hermano en la comida familiar y les dijo: ‘hermana es que ya se contactó Tracy con Fernanda, que nos va a pagar y nos citó en tal lugar’, les dijo ‘¿me acompañan?’. ‘Sí, ahorita te alcanzamos’. Como mi hermano estaba ahí le dijeron ‘es que ya le van a pagar un dinero a Ixchel, ¿nos acompañas gordito?’ y mi hermano, pues como es muy noble, le dijo ‘sí, pues yo las acompaño’, pero él no sabía ni de qué era el dinero, no sabía ni la cantidad, ni de qué se les debía, ni nada”, relató Cintia Castillo a este medio.

“Ella –Ixchel– le habla a sus hermanas –Mildred e Ireetzy– y les dice ‘oigan, un favor, vengan a acompañarme porque esta chica nos va dar un dinero y es una cantidad considerable’ por lo que les pidió el apoyo para que estuvieran ahí con ella. Ellas nada más iban acompañando a Ixchel, ellas no tienen nada que ver con Tracey, tanto Octavio Iván como Ireetzy y Mildred. Ellos no”, asintió el padre de las hermanas Romero.

De acuerdo con el relato de ambos, Octavio Castillo, que el día de los hechos manejaba un Jetta color gris, fue brutalmente golpeado por los elementos de seguridad, quienes además le pidieron tres millones de pesos para que lo soltaran.

“El carro de mi hermano estaba en contra esquina de la calle de Aragón y Toledo. Mi hermano dice que se bajó de su carro porque ‘me bajé a revisar el faro de mi carro, como ya se habían tardado mucho, me acerqué a dónde estaba esta Ixchel y les dije ‘oigan ya apúrense, que tanto están platicando” y le dijeron ‘esperamos tantito’. Dice ‘cuando yo me doy la vuelta hacia mi carro, veo a las patrullas y pues yo apreté el paso para subirme a mi carro’. Los patrulleros se bajan corriendo, lo interceptan y lo golpean. Lo golpearon horriblemente. Le pegaron en la cara, le pegaron en las costillas, lo agarraron a macanazos en las rodillas. Le robaron una esclava Rolex, le robaron su cadena con un crucifijo, le quitaron su reloj y ya, lo subieron a la patrulla a una camioneta”, explicó Cintia Castillo.

“Dice que cuando lo empiezan a trasculcar le encuentran el celular y sus llaves del carro. El policía se bajó y con la alarma del carro estuvo pasando así por los carros hasta que vio cuál fue el carro que se prendió con la alarma […] Lo hacen que desbloquee el celular y los policías le decían danos ‘3 millones de pesos y te soltamos. Entra a tus aplicaciones del banco’. Él metió mal las contraseñas, bloqueó la cuenta del banco y lo volvieron a golpear. Lo hicieron resetear el teléfono y le quitaron todo. No presentaron absolutamente nada en la Fiscalía. Mi hermano llegó sin nada, sin ninguna identificación”, agregó.

El caso fue similar para Denys Pineda, quien acudió en un Attitude rojo al domicilio de la Colonia Doctores para acompañar a su amiga Ixchel.

“Ixchel le llamó y le pidió de favor que si la acompañaba a recoger unas cosas y de ahí se iba a ir a cenar. No le dijo qué cosas, nada, simplemente eso. Ella no conocía a nadie […] Estuvo en el momento menos indicado con la persona menos indicada y esa es la situación”, aseguró Carmen Espinosa, madre de la joven, a SinEmbargo.

Espinosa compartió que a su hija “la bajaron del carro, la pusieron en la cajuela de su carro, sobre el carro que ella traía los pusieron atrás, entonces únicamente a ella le quitaron su celular, le revisaron los senos y si no traía algo”.

De la misma forma, los elementos de seguridad le pidieron a Denys que les desbloqueara el celular cada diez minutos para poder accesar a sus aplicaciones.

IRREGULARIDADES EN EL PROCESO LEGAL

Los familiares de seis de los jóvenes detenidos aseguraron a este medio que el proceso legal se ha visto entorpecido por falta de pruebas y que, incluso, las carpetas de investigación fueron alteradas del día de la detención a la primera audiencia.

Según relató Génesis Merchant, cuando llegó a la Fiscalía no dejaron entrar a su abogada, no la dejaron ver a su hermana hasta el siguiente día a la 1 de la madrugada, no le permitieron entrar a dejarle comida, además de que el nombre de Hilary no aparecía en la plataforma. “Mi hermana estuvo desaparecida seis horas, no aparecía su nombre en la plataforma. Por qué, no lo sé”.

“A ella –la abogada– no le dejaron ver la carpeta hasta después de un día y medio, o sea, hasta que cerraron las calles en la Fiscalía fue que la dejaron entrar, pero no la dejaban ni entrar. Ella comentaba que también veía irregularidades en la carpeta porque se ha cambiado el delito cuatro veces, me parece, primero que por privación de la libertad, luego que por secuestro exprés, luego que por secuestro agravado, después por secuestro exprés otra vez y ahorita se quedó por secuestro agravado, o sea, cuando no hubo ni indicios de ningún secuestro porque ella –Tracey– se puso a declarar que la agarraron entre todos, que la encapucharon, que pidieron un millón de pesos y bueno, digo ‘dónde está esa llamada donde piden un millón de pesos’ que sería ilógico porque si fuera así le hubieran pedido todo lo que les debía, no sólo un millón de pesos”, expuso.

En este tenor Luis Salvador Pineda señaló que otras anomalías de las que se han percataron es que la denuncia de Tracey no está firmada “nada más tiene sus iniciales ‘TPH’ y en la carta de derechos que le dan, esa sí está firmada por ella y por su abogado” y que, pese a que Palafox Hernández declaró que contaba con diversas lesiones físicas “en la carpeta no hay ninguna certificación medica del médico legista que de fe a esta situación, no existe ningún certificado médico que avale lo que ella está diciendo”.

Las autoridades, además, se han negado a proporcionar los videos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CdMx (C5) al representante legal de cuatro de las imputadas –Hilary, Ixchel, Mildred e Ireetzy– debido a que están “resguardados”.

Al ver que la Fiscalía no daba acceso a los documentos a la abogada que representó a sus familiares en un principio, Génesis Merchant y Luis Salvador Pineda se vieron en la necesidad de buscar otro abogado: Israel Enríquez, quien interpuso un amparo en el que señaló las inconsistencias en el caso.

De acuerdo con los familiares, Tracey Palafox se presentó a la primera audiencia, en donde reconoció que no ubicaba a Octavio ni a Denys, y para la segunda no llegó ni ella ni su abogado.

“En la primera declaración ella no lo ubica –a Octavio– ya después sí menciona su nombre, pero porque ya se lo habían dicho, pero en un principio dice que ella no ubica al del carro color plata”, externó Cintia Castillo. “La chica no los conoce, no conoce ni a Octavio ni a mi hija Denys. A ellos no los reconoció, dicen que los volvieron a pasar y dijo ‘yo a ellos nunca los he visto en mi vida'”, apuntó Carmen Espinosa.

“El 22 de diciembre se presentó según esto a llevar más pruebas, no sé qué pruebas, pero pensamos que ya no se iba a presentar puesto que ya mucha gente está yendo a poner demandas contra ella, que bueno, a todo esto, su delito no es grave, entonces hasta eso digo que de verdad estamos en el mundo al revés […] cómo la justicia puede estar defendiendo a una mujer que tienen un corrido de este tipo y veas a siete personas que están totalmente limpias y digas ‘ah, bueno, voy a defender a esta ratera porque ella dice que la secuestraron porque ella antes les robó'”, compartió Merchant.

Por otra parte, Octavio Castillo ha tenido que vivir un proceso diferente. Al haber sido el único hombre entre los acusados, él fue trasladado al Reclusorio Norte mientras que las seis jóvenes –Hilary, Fernanda, Denys, Ixchel, Ireetzy y Mildred– fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

“Nosotros empezamos con el calvario porque en el Reclusorio Norte tienen un área Covid. Cuando entra cualquier persona lo aíslan, entonces nosotros pasamos casi 24 días sin ver a mi hermano. No podíamos pasarle ni cobijas, ni ropa, ni alimentos, nada. Mi hermano hasta el día de hoy ha bajado yo creo como unos 10 o 12 kilos porque los 24 días no comía nada porque dice que le daban bolillo o nopales con agua, verdolagas. Se enfermó muchísimo, hasta el día de hoy está súper enfermo, porque aparte él padece sinusitis, se ahoga mucho para respirar. Creo que entrando ahí lo vacunaron contra la influenza y pues más se le complicó, se puso bien malo de los bronquios”, denunció Cintia Castillo.

“Yo quiero que salgan todos porque todos son inocentes, especialmente mi hermano, mis sobrinas –Ixchel, Mildred e Ireetzy– también porque dos de ellas son mamás y yo las quiero muchísimo […] Nada más quiero que se haga justicia y que los pongan en libertad porque ninguno merece estar en ese lugar”, finalizó.

Los familiares de las siete víctimas están llamando a una manifestación pacífica el próximo 25 de enero en la Fiscalía General de Justicia, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 8:00 horas para exigir justicia por los jóvenes que fueron detenidos por la presunta privación de la libertad de Tracey Palafox.

