Oppenheimer y Succession dominan Critics Choice Awards; así los premios

Barbie obtuvo seis galardones en la ceremonia, a donde llegó como la película más nominada en la historia de estos premios, pues aspiraba a 19 en total.

MADRID, 15 Ene. (EuropaPress).- Tras su victoria en los Globos de Oro, Oppenheimer ha vuelto a triunfar sobre Barbie en los Critics Choice Awards. Unos premios que se entregaron el domingo 14 de enero en una gala celebrada en Santa Mónica, California, en la que la cinta de Christopher Nolan se alzó con ocho galardones, entre ellos mejor película y mejor dirección. Succession, The Bear y Bronca dominaron en las categorías de televisión.

La película sobre el padre de la bomba atómica ha conseguido un total de ocho estatuillas, reinando además en las categorías principales de los Critics Choice Awards. Oppenheimer ha ganado los premios a mejor película, mejor director para Nolan, mejor actor de reparto para Robert Downey Jr., mejor elenco, mejor fotografía para Hoyte van Hoytema, mejor edición para Jennifer Lame, mejores efectos visuales y mejor banda sonora para Ludwig Göransson.

Barbie, que era la película era más nominada en la historia de estos galardones, optando a 19 premios en total, ha obtenido seis galardones aunque la mayoría en categorías técnicas, si bien consiguió coronarse en mejor comedia y mejor guion original. Una distinción, esta última, que no podrá repetir en los Óscar, pues la normativa de la Academia hace que compita en la categoría de mejor guion adaptado por basarse en una creación ya existente como son las muñecas de Mattel.

Los premios de mejor actor y mejor actriz recayeron en Paul Giamatti por Los que se quedan y Emma Stone por Pobres criaturas. Ambos superaron a sus principales competidores y se colocan como favoritos de cara a los Óscar. La gran perdedora de la noche fue Los asesinos de la luna, que no se alzó con ningún galardón. Martin Scorsese ni siquiera asistió a la gala.

En el apartado de series, Succession y The Bear volvieron a triunfar en las categorías de drama y comedia, respectivamente. Ambas ganaron los premios a mejor serie, mejor actor y mejor actriz. Bronca, de Netflix, también hizo lo propio en las categorías de miniserie.

Esta es la lista completa de ganadores de los Critics Choice Awards 2024:

MEJOR PELÍCULA

Oppenheimer

MEJOR ACTRIZ

Emma Stone (Pobres criaturas)

MEJOR ACTOR

Paul Giamatti (Los que se quedan)

MEJOR DIRECTOR

Christopher Nolan (Oppenheimer)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Da’Vine Joy Randolph (Los que se quedan)

MEJOR INTÉRPRETE JOVEN

Dominic Sessa (Los que se quedan)

MEJOR ELENCO

Oppenheimer

MEJOR GUION ORIGINAL

Greta Gerwig y Noah Baumbach (Barbie)

MEJOR GUION ADAPTADO

Cord Jefferson (American Fiction)

MEJOR FOTOGRAFÍA

Hoyte van Hoytema (Oppenheimer)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Sarah Greenwood y Katie Spencer (Barbie)

MEJOR EDICIÓN

Jennifer Lame (Oppenheimer)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Jacqueline Duran (Barbie)

MEJOR PELUOUERÍA Y MAQUILLAJE

Barbie

MEJORES EFECTOS VISUALES

Oppenheimer

MEJOR COMEDIA

Barbie

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Spider-Man: Cruzando el multiverso

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Anatomía de una caída

MEJOR CANCIÓN

I’m Just Ken (Barbie)

MEJOR BANDA SONORA

Ludwig Göransson (Oppneheimer)

PREMIOS DE TELEVISIÓN

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

Succession

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DRAMÁTICA

Sarah Snook (Succession)

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DRAMÁTICA

Kieran Culkin (Succession)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DRAMÁTICA

Elizabeth Debicki (The Crown)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DRAMÁTICA

Billy Crudup (The Morning Show)

MEJOR PELÍCULA HECHA PARA TV

La reina de los concursos

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA HECHA PARA TV

Steven Yeun (Bronca)

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA HECHA PARA TV

Ali Wong (Bronca)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA HECHA PARA TV

Jonathan Bailey (Compañeros de ruta)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE LIMITADA O PELÍCULA HECHA PARA TV

Maria Bello (Bronca)

MEJOR SERIE EN LENGUA EXTRANJERA

Lupin

MEJOR SERIE DE ANIMACIÓN

Scott Pilgrim da el salto

MEJOR TALK SHOW

“Last Week Tonight with John Oliver”

MEJOR ESPECIAL DE COMEDIA

“John Mulaney: Baby J”

