Científicos: Una mujer parece haber vencido al VIH con transplante de médula ósea

La paciente, que además tiene leucemia, recibió un trasplante de sangre de cordón umbilical, ya que no requiere una coincidencia tan estricta con el receptor.

Ciudad de México/Nueva York, 15 de febrero (SinEmbargo/AP).– Una mujer parece ser la tercera persona en curarse del VIH utilizando un nuevo método de trasplante que involucra la sangre del cordón umbilical, lo que abre a la posibilidad de curar a más personas de diversos –la mujer es identificada como “mixta”– orígenes raciales que antes, anunciaron científicos el martes.

El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si no se trata, puede causar SIDA, que es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Se cree que el VIH progresa de manera diferente en mujeres que en hombres, pero mientras que las mujeres representan más de la mitad de los casos de VIH en el mundo, representan sólo el 11 por ciento de los participantes en los ensayos de cura.

Los poderosos medicamentos antirretrovirales pueden controlar el VIH, pero una cura es clave para poner fin a la pandemia de décadas. En todo el mundo, casi 38 millones de personas viven con el VIH y alrededor del 73 por ciento de ellas están recibiendo tratamiento.

The New York Times dice que la sangre del cordón umbilical está más disponible que las células madre adultas que normalmente se usan en los trasplantes de médula ósea y no es necesario que coincidan tan estrechamente con el receptor. “La mayoría de los donantes en los registros son de origen caucásico, por lo que permitir sólo una compatibilidad parcial tiene el potencial de curar a docenas de estadounidenses que tienen tanto el VIH como el VIH más cáncer”.

La mujer, que también tenía leucemia, recibió sangre del cordón umbilical para tratar su cáncer. Provino de un donante parcialmente compatible, en lugar de la práctica típica de encontrar un donante de médula ósea de raza y etnia similar a la del paciente. Además recibió sangre de un pariente cercano para darle a su cuerpo defensas inmunológicas temporales mientras duraba el trasplante.

Los investigadores presentaron algunos de los detalles del nuevo caso el martes en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas en Denver, Colorado. “El sexo y los antecedentes raciales del nuevo caso marcan un importante paso adelante en el desarrollo de una cura para el VIH”, dijeron los investigadores citados por el Times.

UNA VARIANTE MÁS VIRULENTA DEL VIH

Un grupo de científicos halló una variante del VIH que es más virulenta de lo normal y ha circulado silenciosamente en Holanda en las últimas décadas.

El estudio difundido el jueves 3 de febrero no es motivo de alarma: Los medicamentos contra el VIH han sido igual de eficaces en las personas portadoras del virus que mutó como en las demás, y la propagación de esa variante ha estado disminuyendo desde aproximadamente 2010. El subtipo fue descubierto en investigaciones efectuadas para entender mejor cómo continúa evolucionando el VIH.

El hallazgo subraya la importancia de contar con buen acceso a pruebas diagnósticas y tratamientos para que, sea cual sea la variante, el “VIH sea suprimido lo más rápidamente posible, lo que previene su transmisión”, dijo en un comunicado el autor principal del estudio, Christophe Fraser, epidemiólogo de la Universidad de Oxford.

Distintos subtipos del VIH circulan en diferentes países, algunos de ellos más graves o contagiosos que otros. El subtipo B es la versión más común en Estados Unidos y Europa Occidental. El equipo de Oxford detectó 17 casos inusuales mientras estudiaba una base de datos de pacientes europeos con VIH. Esas personas tenían mayor daño a su sistema inmunitario y eran más infecciosas de lo que suele esperarse en los contagios con el subtipo B cuando fueron diagnosticadas.

Como todos los casos eran de Holanda excepto dos, los investigadores se dieron a la tarea de examinar miles de expedientes de holandeses. Finalmente identificaron a 109 personas infectadas con lo que están llamando la variante VB, es decir, el subtipo B virulento.

Los casos se remontan a las décadas de 1990 y 2000, y han declinado en fecha más reciente, informaron el jueves los investigadores en la revista Science.

Antes de recibir tratamiento, las personas con la variante VB tenían mucho mayor carga viral en la sangre y sufrían más daño en el sistema inmunitario que los pacientes con otras versiones del VIH, según el estudio. No está claro cuál de diversos cambios genéticos virales sería la causa, pero después del tratamiento los pacientes con esa variante tuvieron la misma evolución que los infectados con otros subtipos.

Haber descubierto esta variante “no supone una crisis de salud pública”, señaló Joel Werthiem, experto en evolución de los virus de la Universidad de California, plantel de San Diego, en un editorial adjunto para Science. Wertheim no participó en la investigación de Oxford.

“Al parecer no causó un incremento” en los casos de VIH, declaró Wertheim en una entrevista por correo electrónico. Pero el hallazgo subraya lo mucho que falta para entender por qué un virus que se ha propagado desde hace mucho tiempo “aún tiene el potencial de evolucionar y adaptarse. En la misma forma en que esta pandemia actual nos lo sigue recordando, no deberíamos subestimar el potencial de los virus para adaptarse”.

-Con información de Lauran Neergaard, de AP