Londres, 15 de febrero (AP).— La líder escocesa Nicola Sturgeon, el rostro del movimiento de independencia de su país durante ocho años, anunció el miércoles que renunciará al cargo, tras meses de controversia por una Ley que facilita a la gente cambiar su género en documentos oficiales.

En una una conferencia de prensa en su residencia oficial en Edimburgo, Sturgeon señaló que saber cuándo es el momento de dejar espacio a otra personas forma parte de servir en política.

Sturgeon, de 52 años, gobierna Escocia desde 2014, cuando los escoceses votaron por la mínima a favor de permanecer en Reino Unido. Aunque la consulta se presentó como algo que sólo ocurría una vez por generación, Surgeon y su Partido Nacional Escocés han presionado para repetir la votación con el argumento de que la salida británica de la Unión Europea ha cambiado los términos. El Gobierno británico ha rechazado permitir un segundo referendo.

