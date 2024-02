Local donde doy conferencias lo contrató el PAN: Xóchitl. “No sé a quién pertenezca”

De acuerdo con la denuncia de Mario Delgado y Tatiana Clouthier, Gálvez Ruiz el predio de la “mañaneta” pertenece a la inmobiliaria Marhnos, a la que benefició con permisos durante su gestión en Alcaldía Miguel Hidalgo y cuyo dueño Nicolás Mariscal Servitje “la acompañó” durante su reciente gira a España.

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).– Xóchitl Gálvez dijo esta mañana que no sabe a quién pertenezca la propiedad donde realiza sus conferencias, las llamadas “mañanetas”, después de que los líderes de Morena le aseguraran que es de Marhnos, una constructora a la que ella, de acuerdo con la denuncia previa, le autorizó una construcción de mil millones de pesos.

–El predio, sólo para precisar, ¿entonces sí pertenece a la inmobiliaria Marhnos y usted lo está rentando? -preguntó una reportera.

–No sé a quién pertenezca, honestamente. Me supongo que por transparencia se puede pedir. No sé quién sea al dueño. A mí Kenia López Rabadán me mandó tres o cuatro opciones. Están en mi chat para que las vean. Estuvo recorriendo varias casas –respondió la candidata de PRI, PAN y PRD.

Gálvez afirmó que fue una casualidad que la conferencia esté en ese predio. “Primero, decir que hay una confusión de la persona, que aquí Ildefonso [Guajardo] ya lo aclaró inmediatamente porque él organizó ese encuentro. La persona que está sentada conmigo no es un empresario mexicano, no es el dueño de grupo Marhnos, como se dijo que me había pagado y organizado la gira de España. La gira yo la pagué de mi bolsa. Y la persona que está sentada conmigo se llama Javier Fernández-Lasquetty. No tiene nada qué ver con la persona que señalan estos personajes de Morena”.

“Esta casa la rentó el Partido Acción Nacional (PAN). Hay un contrato. Aquí está mi querida Kenia [López Rabadán]. No sé si anda por aquí, pero ella se dio a la tarea de buscar distintas casas. Es más, tengo el chat donde me está mandando diferentes opciones de casas. Rentamos una casa y ahora resulta que el que te renta una casa inmediatamente es perseguido políticamente por el hecho de rentar una casa. La casa es legal, tiene uso de suelo, se paga una renta, hay un contrato. No hay nada absolutamente indebido”, insistió.

De acuerdo con la denuncia de Mario Delgado y Tatiana Clouthier, Gálvez Ruiz el predio de la “mañaneta” pertenece a la inmobiliaria Marhnos, a la que benefició con permisos durante su gestión en Alcaldía Miguel Hidalgo y cuyo dueño Nicolás Mariscal Servitje “la acompañó” durante su reciente gira a España. “Que nos diga por qué hace su conferencia en las oficinas de una empresa que ella benefició cuando fue funcionaria pública. Eso se llama tráfico de influencias. Eso es corrupción, para no darle vueltas. Y todavía se pasea con el dueño de Marhnos en España”, cuestionó Mario Delgado.

Ayer, previamente, Víctor Hugo Romo declaró que la inmobiliaria Marhnos —que obtuvo contratos en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto— edificó un complejo en Miguel Hidalgo en el año 2017 en la Colonia Granada de tres torres y más de 360 departamentos, el cual Xóchitl Gálvez autorizó.

Luego de que Maximiliano Cortázar y López Rabadán dijeran que no había nada ilegal, Clouthier le escribió a la Senadora panista desde su cuenta de Twitter: “Este es el corporativo que auspicia las ‘mañanitas’ de tu candidata, aunque no sea el edificio donde se hagan. ¿Tanta vergüenza les dan los partidos a los que representa que no se atreven a usar sus sedes? Hay información de que esta misma empresa resultó favorecida con contratos y permisos cuando la delegada en Miguel Hidalgo era Xóchitl Gálvez. Además, el CEO de la empresa, Nicolás Mariscal S., acompañó a España a Xóchitl, donde su ‘logro’ fue reunirse con Felipe Calderón. La neta, hay palabras que salen de gente que nomás habla porque tiene boca”.

Pero la Senadora López Rabadán contestó hoy: “Nosotros teníamos la necesidad de una oficina, por supuesto, y para hacer estas exitosísimas ‘mañanetas’. Buscamos, literalmente, como cualquier persona en este país, un inmueble con ciertos requerimientos, entre otros, pues la amplitud porque estamos convencidos de que estamos frente a la próxima Presidenta de México. Bajo esta lógica es que vimos varios inmuebles, visitamos varios inmuebles, estuvimos en varias inmobiliarias para encontrar un lugar idóneo y encontramos éste”.

“De hecho –agregó la además coordinadora de agenda de la candidata–, [es] en un acuerdo con el Partido Acción Nacional, quien está rentando este inmueble es el PAN. Por supuesto que todas las fantasías y mentiras que se han dicho por parte de Morena, que además, por cierto, han sido señaladas una por una de mi parte y de parte de Max Cortázar, demuestran que están desesperados. Estamos aquí. Hay un contrato entre el particular, entre la empresa y el Partido Acción Nacional, Y por supuesto, lo único que demuestra es que de nuestra parte hay legalidad y de parte de ellos hay mucho miedo porque vamos a ganar”, agregó.

Xóchitl Gálvez añadió: “Está registrado en el INE el contrato y si hubiera algo ilegal, la Ciudad de México podría clausurarlo”.