El piloto Lewis Hamilton iniciará el proceso legal para cambiar su nombre

Ciudad de México, 15 de marzo (AS México).- Lewis Hamilton ha anunciado en la Exposición Universal de Dubái que ha iniciado el proceso legal para cambiar su nombre. El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 quiere que el apellido de soltera de su madre siga al Hamilton con el que tantos éxitos ha conseguido y homenajearla así llevando su nombre por todo el mundo. “Estoy muy orgulloso del nombre de mi familia, Hamilton. Pero ninguno de ustedes sabrá que el apellido de mi madre es Larbalestier, y estoy a punto de ponerlo en mi nombre”, expresó.

El motivo de esta variación es cambiar la costumbre que existe en diferentes países, especialmente anglosajones, en los que la mujer pierde su apellido cuando se casa. “No entiendo muy bien que cuando la gente se casa, la mujer pierda su apellido. Quiero que mi madre aparezca junto al apellido Hamilton”, expresó el piloto provocando los aplausos del público. El proceso ya ha comenzado, pero todavía no sabe cuando podrá lucir legalmente su nuevo nombre: “Ojalá todo se solucione pronto. No será para este fin de semana, pero estamos trabajando en ello”.

Hamilton es hijo de Carmen Larbalestier y de Anthony Hamilton. Ella, de nacionalidad británica, y él, hijo de unos habitantes de la caribeña Granada que se trasladaron a Reino Unido en los años 50, se divorciaron cuando Lewis era tan solo un niño, de manera que estuvo hasta los 12 viviendo con su madre y posteriormente con su padre, al que durante mucho tiempo le pudimos ver acompañándole en el box y celebrando algunos de sus títulos.

