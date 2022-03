Barcelona cierra acuerdo con Spotify por nombre de estadio: 70 mdd anuales por 4 años

Barcelona, 15 de marzo (EFE).- El FC Barcelona anunció este martes que ha cerrado un acuerdo de patrocinio con Spotify por los frontales de la camiseta del primer equipo masculino y el femenino, la ropa de entrenamiento y los “title rights” del Camp Nou que asciende, según ha podido saber EFE de fuentes cercanas a la negociación, a 70 millones de euros anuales durante cuatro años, contando las variables por rendimiento deportivo.

La aprobación del acuerdo con la multinacional sueca dedicada al mundo de la música se ha producido durante la reunión ordinaria de la junta directiva de Joan Laporta que se ha celebrado en las oficinas del Camp Nou.

Según anunció el club, Spotify aparecerá en la parte delantera de la camiseta del primer equipo masculino y femenino, a partir de la temporada 2022-23. Además, la compañía sueca se convierte en “title partner” del estadio, que modificará su nombre y pasará a llamarse Spotify Camp Nou.

Have you heard? We’re partnering with @FCBarcelona to bring music and football together like you’ve never seen before. Learn more from our Chief Freemium Business Officer, Alex Norström: https://t.co/rbeLkuW02o pic.twitter.com/VK4l3sEwG4

— Spotify News (@SpotifyNews) March 15, 2022