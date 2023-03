Reino Unido y Alemania interceptan un avión ruso cerca del espacio aéreo de Estonia

LONDRES (AP).— Aviones de las fuerzas aéreas británica y alemana interceptaron a un avión ruso que se acercaba al espacio aéreo de Estonia, dijo el Ministerio de Defensa británico el miércoles, entre temores crecientes de un enfrentamiento en el aire entre Rusia y Ucrania.

El Reino Unido y Alemania realizan operaciones conjuntas de vigilancia aérea en Estonia, parte de los esfuerzos de la OTAN para reforzar su flanco oriental.

Los aviones Typhoon respondieron el martes después que un avión de repostaje aire-aire ruso no se comunicó con el control aéreo estonio, dijo el Ministerio británico. El avión ruso no penetró en el espacio aéreo de Estonia, que es miembro de la OTAN.

According to U.S. European Command, early this morning a Russian Su-27 conducted an Interception of a U.S. Air Force MQ-9 Reaper on Mission over the Black Sea, at some point the Russian Aircraft collided with the Drone causing the Drone to Crash into the Black Sea. pic.twitter.com/knexGGGr7i

