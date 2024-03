ENTREVISTA¬ Costó bastante la Justicia. Hacían menos mis cicatrices: Esmeralda Millán

Para Esmeralda Millán la justicia tardó y mientras ella estaba en sus constantes recuperaciones, las autoridades del Estado de Puebla llegaron incluso a minimizar el ataque al señalar que se trataban de simples quemaduras. “Decían ‘es que la quemaron nada más con ácido, es una quemadita’”, recordó la mujer que en 2018 fue agredida con ácido por su expareja.

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- Esmeralda Millán, quien en 2018 fue víctima de un ataque con ácido por parte de su expareja, señaló que el camino para obtener justicia en su caso fue muy largo y doloroso, ya que pasaron más de cinco años para que el responsable de la agresión fuera declarado culpable, tiempo en el que también las autoridades mexicanas menospreciaron, en muchas ocasiones, su sufrimiento.

“Sí nos ha costado bastante el que las autoridades nos hiciera caso, que vieran nuestros caso que sí la estábamos pasando muy mal, así con nuestras cicatrices”, expresó Esmeralda en entrevista para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire.

“Hacían nuestras cicatrices, y todo lo que nos afectaba, lo hacían menos, decían ‘es que la quemaron nada más con ácido, es una quemadita’, y no, realmente a nosotros nos ha costado salir adelante”, enfatizó la mujer, quien también recordó que aunque no debía exponerse al sol, se exponía a esta condición sólo para las autoridades les hicieran caso.

“Nadie nos hacía caso, nos cerraban las puertas, íbamos a otro lado, al momento sí nos decían las cosas y todo pero al final de cuentas siempre se nos terminaban cerrando las puertas”, explicó Esmeralda, quien en medio del dolor físico, ya que el sol le provocaba dolores muy intensos en sus cicatrices, y psicológico que le causó la agresión, tuvo que salir a buscar justicia.

“Cuando recién te queman, y por más que te hagan tratamientos, el sol te arde, con la sensación tan sólo de estar en una zona donde haga mucho calor, te empiezan a arder toda la cicatrices, te empieza a arder todo donde te quemaron, entonces, sí nos costó bastante el estar tocando puertas, el que nos la cerraran, el que nos prometieran muchas cosas y a la mera hora nada, el que nada más nos tomaban fotos y decían ‘sí las vamos a apoyar’ y no pasaba de nada más”, dijo.

En México y América Latina únicamente hay dos sentencias condenatorias contra hombres que atacaron con ácido a mujeres. La primera ocurrió apenas el 24 de julio de 2023. Un tribunal en el Estado de México le dio 46 años y 8 meses a Efrén García que atacó con ácido a Carmen Sánchez. La segunda ocurrió hace unos días, el 13 de marzo de 2024 en Puebla.

Ese día histórico, un tribunal en el estado de Puebla lo declaró culpable a Fidel “N”, el sujeto identificado como el responsable de atacar con ácido a Esmeralda Millán, el 2 de diciembre de 2018, quien como resultado de la agresión sufrió daños en la córnea, así como en el esófago –porque ingirió ácido– y en gran parte de su cuerpo.

Durante todos estos años, Esmeralda ha tenido que someterse a múltiples cirugías para reconstruir sus ojos, para poder volver a comer y para sanar sus cicatrices. “Cuando a mí me agredieron yo le decía y le suplicaba a mi mamá a morirme, porque yo no yo no soportaba ver lo que me había yo convertido, con las cicatrices que tenía, con todo el dolor que que yo sentía”, expresó la mujer.

“Hace 3 años me pusieron unos expansores para poder yo comer, porque yo cuando salí del hospital yo no comía, como ingerí por la boca el ácido, entonces, me lastimó bastante el esófago, no podía tomar agua, no podía comer alimentos, nada, entonces, gracias a esos expansores fue que yo ya pude tomar agua, comer un poco y he estado con procedimientos para poder ya resolver lo de mi garganta”, añadió.

“Yo perdí mi córnea de inmediato cuando me agredió, porque de inmediato perdí vista de ese ojo derecho. Ahorita me hicieron varias cirugías para reconstruir el ojo porque antes lo tenía todo agachado, como me hicieron reconstrucción de párpados superior e inferior, no había quedado bien la forma. De hecho del ojo he tenido más cirugías, he tenido como 15 cirugías del ojo para darle la forma y ahorita ya vamos a la córnea para ver si con un trasplante de células de limbo logro ver un poco y si no funciona, sí ya sería el trasplante de córnea”, detalló.

Pero durante este largo camino hacia la justicia, Esmeralda encontró apoyo en otras mujeres que sufrieron lo mismo, porque en un inicio ella pensó que era la única. “Cuando yo salí del hospital pensé que era la única, le decía yo a mi mamá ‘cómo voy a salir adelante con esta cara, con este físico que ya tengo, o sea, soy la única a la que le ha pasado esto’”, recordó.

“Nosotras hicimos este camino largo, pesado pero lo hicimos para que ya no hubiera más mujeres como nosotros, porque cuando te hacen esto te dejan huellas muy fuertes, marcas que nunca se van a ir de tu cuerpo, por eso fue que siempre en nuestra mente fue esto que se hiciera justicia y que se condenará con muchos años para que ya ni un hombre pensara en su cabeza en hacer algo como esto”, destacó.

La próxima semana se dictará sentencia a Fidel “N” y esperan sean más de 40 años de prisión por las agresiones que ella sufrió y las de su mamá, que estaba con ella en el momento del ataque y también le cayó ácido. “Mi abogado me dijo que son como 40 más tres de mi mamá por lesiones, entonces, están pidiendo 43 años, que espero que se le den esos años”, explicó.

La justicia tardó en llegar y ahora está por emprender otra batalla: la reparación del daño, ya que Esmeralda, ya que además de las cirugías y los tratamientos a los que se ha sometido son costosos, y pese a que una doctora la ha apoyado con algunos de estos gastos, tiene dos hijos, por lo que toda su vida la que se vio afectada por el ataque.

“Ahorita no se está viendo eso [la reparación del daño], es que como la otra abogada que yo tenía realmente no metió nada de eso [de la reparación del daño], entonces, ahorita lo que estamos luchando nada más es para que le dieron la condena y ya cuando ya le den eso, ya vamos a pelear una reparación del daño”, destacó Esmeralda Millán.

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez