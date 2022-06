¿El nuevo episodio de Obi-Wan Kenobi adelanta el final de temporada?

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

El penúltimo episodio de la nueva serie de Star Wars protagonizada por Ewan McGregor ya se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming Disney.

MADRID, 15 de junio (EuropaPress).- La primera temporada de Obi-Wan Kenobi se acerca a su final tras la emisión de su quinto y penúltimo episodio. En él, se producen unas revelaciones clave que han dado lugar a multitud de suposiciones… que se desvelarán en el desenlace final de la serie, disponible la semana que viene.

El quinto capítulo de la serie desvela, en una conversación entre Obi-Wan y Reva, que la Tercera Hermana era uno de los niños contra los que atentó Darth Vader en la noche de la Orden 66, y que su objetivo desde entonces siempre había sido vengarse tanto de Anakin como de su maestro.

Obi-Wan era así el trofeo que Reva quería presentar al Lord Sith para así ganarse su confianza y encontrar una situación en la que poder cumplir su venganza. Así, tras la huida del Jedi y sus aliados de las garras de Darth Vader al final del episodio, Reva se decide a atacarlo por la espalda con su espada láser, pero fracasa estrepitosamente: Vader siempre supo quién era ella y cuáles eran sus intenciones. Derrotada, la Tercera Hermana acaba tendida en la arena herida y humillada no solo por Anakin, sino también por el Gran Inquisidor.

¿SABE REVA QUIÉN ES EL NIÑO?

Allí, en la arena, Reva encuentra el holodisco de Obi-Wan, que se le había caído tras su rápida huída en la nave… y aparece en él la figura de Bail Organa, padre adoptivo de Leia, repitiendo el mismo mensaje que Obi-Wan había visto momentos antes: “Sé que no debemos comunicarnos, pero tu silencio me preocupa. Si te ha encontrado, si sabe lo de los niños, si no tengo noticias tuyas saldré hacia Tatooine. Owen necesitará ayuda con el chico”. Por si había alguna duda, la escena final del episodio muestra al joven Luke durmiendo plácidamente en su cama.

Y es que cabe recordar que, en el momento de la saga Star Wars en el que se sitúa Obi-Wan, Reva no sabía que, al secuestrar a Leia, estaba secuestrando a la hija de Darth Vader; ni mucho menos que también lo era Luke. De hecho, en teoría, ni siquiera Vader sabía que Padmé dio a luz a gemelos después de lo acontecido en Mustafar.

En esta escena del quinto capítulo Reva descubre, así, que Bail Organa no solo está preocupado por su hija Leia, sino también por otro niño en Tatooine. Lo que todavía no sabe, o no debería saber, es que se trata de Luke, el hijo de Anakin Skywalker y hermano gemelo de Leia, algo que ella podría descubrir en el sexto y último episodio.

En todo caso, tras esta revelación Reva ya tiene mucha más información de la que nunca ha tenido Vader. Si finalmente la Tercera Hermana descubre la conexión de ambos niños y que son hijos de Padme y Anakin, lo sabrá nueve años antes de que que Vader sepa que Luke es su hijo y trece antes de conocer el verdadero origen de Leia.

REGRESO A TATOOINE

Este giro del final del quinto capítulo también sugiere que la acción del último episodio de la serie va a tener lugar en Tatooine. Por un lado, porque Reva sigue viva y con una información, sobre “un niño en Tatooine”, que le podría ser muy útil en su intento por vengarse de Darth Vader y de Obi-Wan.

Por otro, porque en su mensaje del holograma a Kenobi, Bail Organa le dice que irá a Tatooine si no recibe noticias suyas. Al haber perdido su aparato en la arena, no hay forma de que el Jedi se pueda comunicar con el padre adoptivo de Leia, por lo que este viajará a Tatooine para ayudar a Owen a proteger a Luke… y Obi-Wan, evidentemente, también debería terminar la temporada en Tatooine.

¿POR QUÉ DEJA DARTH VADER CON VIDA A REVA?

Después de atravesarla con su espada láser, Darth Vader y el Gran Inquisidor no rematan a Reva, a pesar de que claramente sigue viva, lo que lleva a una inevitable pregunta: ¿Por qué Anakin deja de nuevo viva a Reva después de que esta intentase traicionarle? Esta decisión llama especialmente la atención tras decirle que conocía sus intenciones desde el primer momento y que si no la había matado antes era porque le era útil.

Una teoría es que Vader, tan calculador como es, lo haya hecho a propósito para aprovechar las ansias de venganza de alguien con la determinación y el poder de la Tercera Hermana. Lo que está claro es que Reva va a tener un papel fundamental en el último episodio de la serie, que estará disponible el próximo miércoles.

Reva ya no trabaja para el Imperio, tiene una información exclusiva que intentará utilizar en su favor y Obi-Wan conoce su pasado. Sin embargo, el destino final de la Tercera Hermana ya ha sido revelado en los videojuegos de Star Wars… y no es muy halagüeño.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press