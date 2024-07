La elección escalonada de jueces, ministros y magistrados “es absurda”, afirma Batres

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, consideró como “absurda” la elección gradual de jueces en la iniciativa para restablecer al Poder Judicial de la Federación (PJF) como parte del Plan C propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante una asamblea informativa, organizada por Morena, Batres Guadarrama aseguró que el escalonamiento en la reforma judicial no ayudaría en el voto popular, debido a que cada tres años habría una inestabilidad en las áreas de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.

La Ministra agregó que las designaciones de jueces “no son títulos nobiliarios, son funciones de servidores públicos que ayudan a llevar justicia a las personas, a las comunidades, a nuestras entidades federativas, a nuestro país completo. Creo que podemos hacerlo”.

En conferencia, Batres defendió la tarde de ayer su labor por encima de la de sus similares en la SCJN, pese a críticas de su formación judicial, por lo que señaló que las vacantes podrían llenarse con juzgadores provenientes del sistema de carrera judicial y los que emanen de los procesos electorales establecidos.

La Ministra destacó que las personas impartidoras de justicia deben entender que su trabajo es un servicio público y no un reconocimiento a su carrera profesional. Sin embargo, destacó que solo funciona como “un escalafón”, pues se cierra las posibilidades a quienes no procedan de dicho entorno.

“Se exacerba el valor de la carrera judicial como única fuente de posibilidad de conocimiento para el ejercicio de los jueces, no hay carrera judicial, es un escalafón, vengo diciendo eso, porque se encuentra cerrado el acceso a los profesionales de Derecho, una carrera profesional lo que hace evaluar es a los ‘mejores’ profesionales de un ejercicio que pueda cumplir una función, en el Poder Judicial no son abiertos a esos profesionales, nada más participan los miembros del propio, el Poder Judicial se vuelve un escalafón”, expresó.

En entrevista con “Los Periodistas” para SinEmbargo, Lenia Batres detalló que a pesar de que una gran mayoría respaldó el proyecto de la Cuarta Transformación en las pasadas elecciones, en el Poder Judicial aún se piensa que la reforma es inviable.

“Hay quien espera que suceda otra cosa, porque no puede creer que se vaya a tocar al Poder Judicial, que se pueda transformar, porque no le apuestan a ninguna modificación, siguen pensando que no solamente es inviable, sino que además no es deseable, pero es un deseo particular de un conjunto de personas”.