AMLO se reunirá con Biden en noviembre en San Francisco, EU, durante cumbre de APEC

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana que llevará a cabo una cumbre bilateral con Joe Biden, el mandatario estadounidense, a mediados de noviembre, cuando ambos asistan a San Francisco, California, donde se llevará a cabo una reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Además, insistió en que buscará una unificación mayor del mercado de América del Norte y sumarla a los esfuerzos económicos del reto del continente, “donde se incluya a todos, también Cuba”, dijo. “Ya en el caso de Estados Unidos y de los inversionistas, están muy dispuestos a fortalecer la economía e integrar la de América del Norte, para no depender de Asia, o lo menos que se pueda”, explicó.

“Se está moviendo fuerte, se invierte en México, ya este primer semestre de 2023 fuimos el principal socio de Estados Unidos”, destacó. “No es sólo que se busque la integración de todo el continente, estoy insistiendo en que haya planeación”, dijo.

— APEC CEO Summit USA 2023 (@APECCEOSummitUS) May 25, 2023