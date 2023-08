Miguel Mancera acude al TEPJF: Comité enmudeció ante acusaciones de ilegalidad, dice

Además, el senador del PRD indicó las discrepancias en la validación de firmas: “Y luego nos eliminan más de 20 mil firmas, casi 27 mil, que tienen que ver con los excedentes. Los excedentes cuentan para que no puedas tener más de 150 mil en una sola entidad, pero una vez que rebasas eso, no puede ser que ya no cuenten y que los rasuren. Esos puntos no han quedado claros”.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– El Senador perredista Miguel Ángel Mancera Espinosa, uno de los aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México que no pasaron de la primera ronda, confirmó este martes que impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el proceso de revisión de firmas que lo dejó fuera y cuestionó al Comité organizador encargado de validarlas.

“Es un trayecto que habíamos anunciado. No hemos tenido respuesta, nos han dado cifras, cifras van y cifras vienen. Y lo que nosotros hablamos ahora es de legalidad. En ese tenor no vamos a dejar que se quede en duda, que sea una autoridad la que nos diga si estamos equivocados que nos lo plantee y si no que asista la razón”, dijo Mancera en conferencia de prensa en el Senado.

“Hasta ahora el Comité no nos ha dado respuesta, han habido un par de reuniones de las que he tenido noticias, que han sido por Zoom. Me parece absolutamente informal eso y sólo se han reiterado cifras, hay diversas notas que han hablado del tema y es mejor llevarlos a la formalidad. Que las autoridades nos puedan decir si asiste la razón”, añadió.

Además, el senador del Partido de la Revolución Democrática indicó las discrepancias en la validación de firmas. “Son miles de personas que participaron, el punto 20 de los lineamientos dice que los contendientes contarán con una plataforma. Esa plataforma diariamente dará la información. Sí existe la plataforma, sí me daba la información. El punto es que nos dicen que no nos validaban. ¿Por qué nos daban información diaria si no nos validaban? ¿Cómo podía ser si les decían que habían participado? No nos pueden decir que el último día hicieron una validación que los lineamientos exigían que se hiciera diariamente”, aseveró.

“Y luego nos eliminan más de 20 mil firmas, casi 27 mil, que tienen que ver con los excedentes. Los excedentes cuentan para que no puedas tener más de 150 mil en una sola entidad, pero una vez que rebasas eso, no puede ser que ya no cuenten y que los rasuren. Esos puntos no han quedado claros”, destacó Mancera.

El Senador también reveló que tuvo comunicación con dos de los cuatro finalistas: el priista Enrique de la Madrid y el panista Santiago Creel. “No es un tema de cargos ni encargos, agradezco sus mensajes, sus palabras, ojalá se pueda construir un proyecto sólido. Se mostraron solidarios, Enrique quiere un Gobierno de coalición. Creel esperaba que hubiera una solución. Son con las únicas personas que tuve comunicación”, dijo.

“No es nuestro interés que afecten el proceso. Por eso buscamos resolverlo en el interior pero es el día y la hora en que no nos dan respuesta, ni siquiera a los 4 escritos previos que enviamos”, insistió Mancera en su crítica. “Ojalá en el comité tomen todas las providencias necesarias para no tener ese tipo de conflictos”, finalizó.

EL PRD PAUSA COLABORACIÓN Y LUEGO DICE QUE SE MANTIENE EN EL FRENTE

El PRD aseguró el sábado pasado que no dejará el Frente opositor, según su líder nacional, Jesús Zambrano Grijalva, a pesar de que unos días antes había anunciado una “pausa” luego de que sus aspirantes –además de Mancera, el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles tampoco avanzó de fase– no pudieran colocarse entre los finalistas.

El dirigente del PRD dijo que están a la espera de información que les aclaré por qué el Comité organizador dejó fuera a Silvano Aureoles Conejo y a Miguel Ángel Mancera del proceso para elegir la candidatura presidencial de 2024 . “El PRD se mantiene firme en el Frente Amplio Por México, estamos esperando información y aclaraciones suficientes para seguir caminando con mucha confianza y con mucha firmeza en este propósito de construir una nueva mayoría”, sostuvo Zambrano Grijalva.

El dirigente dijo en un video difundido en sus redes que en el PRD no serán “los esquiroles que le hagan el juego a Morena”. Sin embargo, tanto Mancera como Aureoles han sido muy críticos del proceso.

LOS CUESTIONAMIENTOS AL PROCESO

Exaspirantes a representar el Frente Amplio por México denunciaron irregularidades en el proceso de recolección de firmas, como retrasos para entrar a la plataforma y la alteración de registros, algunos opinaron que los partidos de la alianza opositora se adueñaron del proceso, pese a haber prometido que sería ciudadano.

Sergio Iban Torres Bravo y Jaime Enríquez Félix, dos de los tres aspirantes sin actual militancia partidista, cuestionaron la facilidad que tuvieron las y los competidores de partidos políticos para utilizar la plataforma y consultar su avance, en contraste con ellos, que, en algunos casos, no pudieron hacerlo.

“Los partidos se adueñaron del proceso, se adueñaron de la toma de decisiones y finalmente los ciudadanos son solamente invitados, me refiero a los que dirigen el procedimiento [al Comité Organizador] y nosotros también somos invitados”, expuso Enríquez Félix, quien fue dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México.

En el mismo sentido se pronunció el exlegislador panista Jorge Luis Preciado al calificar de fraudulento el proceso del Frente Amplio. “Aquí la cuestión es que los partidos secuestraron la elección y lo que provocaron fue una elección de primarias cerradas”, expuso el lunes en entrevista para Los Periodistas, programa de SinEmbargo Al Aire.

A ello se suma que en días previos la Senadora Xóchitl Gálvez denunció un crecimiento atípico de firmas para ciertos aspirantes y acusó a los partidos Acción Nacional (PAN), al Revolucionario Institucional (PRI) y al de la Revolución Democrática (PRD) de apoyar a sus militantes en la recolección de simpatías, aunque el miércoles, después del anuncio de los cuatro perfiles que seguirán en el proceso de selección –incluida ella–, dijo que no insistirá en el tema.

El expanista Jorge Luis Preciado también evidenció esta situación pues, dijo, desaparecieron firmas a su favor porque él ya había alcanzado las 150 mil necesarias para avanzar a la segunda etapa del proceso. Los perredistas Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles se pronunciaron en el mismo sentido al asegurar que sí juntaron las simpatías, pero, acusaron, los exconsejeros electorales e integrantes del Comité Organizador decidieron dejarlos fuera sin aclarar las razones, lo que llevó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) a anunciar el jueves que pausará su participación en el Comité Organizador del Frente Amplio por México hasta que resuelvan sus cuestionamientos.