ENTREVISTA | ¿En serio el Comité revisó 2 millones de firmas en un día?: Mancera

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– El Senador perredista Miguel Ángel Mancera Espinosa, uno de los aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México que no pasaron de la primera ronda, cuestionó el que el Comité Organizador de este proceso interno haya revisado más de millones de firmas en menos de un día para determinar quiénes sí cumplieron con los requisitos establecidos.

“El pleno del propio Comité me parece que lo que debió haber valorado es que miles de personas han participado, hay miles de personas que están involucradas en esto, en las constancias. ¿Van a revisar dos millones, de verdad revisaron dos millones en menos de 24 horas, de verdad? Eso es un poco lo que yo digo, donde se puede ocasionar el daño”, planteó Mancera en entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de SinEmbargo Al Aire.

La tarde de ayer, en un breve mensaje a medios, el exconsejero del INE, Artur Sánchez, integrante del Comité Organizador, dio a conocer que sólo pasaron el filtro de la recolección de firmas los panistas Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, así como los priistas Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. Minutos después del anuncio, Mancera Espinosa, Coordinador del PRD en el Senado, dio a conocer que él recolectó 195 mil 575 firmas y lamentó que a 15 minutos de la hora marcada para anunciar la continuación de la siguiente etapa lo excluyeran de continuar en el proceso. “Desconozco en qué esfera de poder se tomó la decisión”, escribió.

En ese sentido, platicó a Los Periodistas cómo recibió una notificación por correo electrónico en donde se decía que él como otros aspirantes no cumplian con “los requisitos correspondientes a la recolección de 150 mil simpatías validadas en al menos 17 entidades, en un rango de mil a 20 mil con ciudadanas y ciudadanos que cuenten con credencial para votar con fotografía vigente del Instituto Nacional Electoral y que a la fecha de la emisión de la invitación no sean militantes de fuerzas políticas distintas a las convocantes ni tengan nexos evidentes con las campañas de otras fuerzas políticas llevadas a cabo en procesos electorales celebrados en los últimos tres años, realicen funciones difusión de cualquier tipo de propaganda o laboren en gobiernos emanados de otras fuerzas políticas distintas a las convocantes”.

Mancera expuso que en su caso, le indicaron que tenía siete mil firmas de un padrón de otros partidos políticos. “No sé de qué partidos políticos, no sé de dónde pudieron determinar que así lo son en el tiempo en el que lo hicieron, no sé cómo escogieron esas credenciales o esas participaciones, desconozco absolutamente todo”. Señaló que en ese caso hay más de 60 mil o 70 mil firmas.

“Y hay otro caso, en el momento en que tú haces tu participación te pide que escribas la Clave de Elector, una vez que la terminas de teclear la plataforma te pasa al siguiente rubro, el siguiente rubro lo culminas y después te dice registro culminado, felicidades tu voto ha quedado registrado, así. Ahora nos dicen que hay más o menos unas 20 mil o más firmas que no teclearon correctamente la clave de elector, entonces yo me pregunto, por qué la plataforma validó y ahora ya no valen”.

Miguel Ángel Mancera se dijo inconforme con este procedimiento, aunque aclaró que no va a afectar el proyecto porque confía en que algún día se pueda construir un proyecto de Gobierno de coalición, “pero sí estoy inconforme con la determinación que ha tomado este Comité en los términos que expuso”.

—¿Se puede hablar ya de un proceso viciado? —se le preguntó.

—Yo lo que menos quiero es afectar al proceso, pero lo que sí te puedo decir es que es un proceso que a mí no me deja satisfecho en la interpretación de quienes lo están operando, no me deja satisfecho tampoco en la construcción de un andamiaje político del país.

Señaló que una cosa es que una empresa privada diga que teclearon mal, pero recordó que además hay representantes de las fuerzas políticas que pueden decir perfectamente: “‘oye, tú nos proporcionaste una plataforma que validó los ingresos, no me puedes venir a decir ahora que ellos se equivocaron, tú la diseñaste mal’”.

El Senador Mancera expuso que él presentó cuatro escritos a lo largo de este proceso, en los que dijo que se estaba afectando la equidad, la certeza y la certidumbre del proceso. “Cada uno de esos escritos se los fui diciendo, no me pueden decir que esto es nuevo, que hay inconformidad con la plataforma”.

—¿Ahora sí es el PRIAN? —se le cuestionó.

—Pues mira, valoraciones que puntualmente estás haciendo y que se debieron evitar… que puntualmente estás haciendo.

Por la mañana de este miércoles, el Senador Mancera platicó con Los Periodistas en la Cámara Alta. Por esas horas, aún se desconocía quiénes pasarían a la segunda etapa del proceso interno del Frente Amplio por México, aunque ya había señalamientos como los del hoy expanista Jorge Luis Preciado quien advirtió desde el lunes que el proceso estaba viciado pues ya estaba decidido que la candidata fuera Xóchitl Gálvez.

—¿Usted tiene las firmas? —se le inquirió en ese momento.

—Sí

—¿Y cómo le hizo porque no hemos visto que haya estado solicitándolas en la calle?

—Pues no solo en la calle, en varios estado. Tenemos las fotografías, las constancias, con dirigencias, con asociaciones, con agrupaciones. El número que tenía reportado hasta el día de ayer rebasa las 190 mil. Logramos que en las 32 entidades se tuviera el mínimo de mil

—¿A gusto con el proceso?

—No es un proceso que yo aplaudiría de principio a fin, presenté varios escritos de inconformidad porque no me gustó que fuera tanta la exigencia tecnológica, al llegar a Oaxaca por ejemplo, tuvimos muchos problemas. Además de que no hay internet pedían accesos tecnológicos que no todo el mundo tiene.

Mancera comentó en esa primera plática que el propio método necesitaba tener “empatía con la estructura política”, con la estructura partidaria para que pudiera funcionar, un aspecto que sostuvo una vez que quedó fuera del proceso.

Además refirió que podría no materializarse una victoria de Xóchitl Gálvez ya que “tendría que estar esta efervescencia en la calle para que la gente salga a participar”. En cuanto al PRI, dijo que él apostaría por estrategia que el PRI va a ir con uno de sus aspirantes, ya que si voy con dos se dividirá el voto.

“Si tu llegas a una fórmula en donde estuvieran Xóchitl, Creel y Enrique, el PRI va a tener ventaja en esa participación ¿porque? la otra parte se va a dividir el voto”, comentó.

El Coordinador de los Senadores perredistas indicó además que hoy, de conformidad con la Ley, la única forma de poder llegar a un gobierno de coalición es que previamente haya una contienda electoral y hoy para llegar a ésta la única vía son los partidos políticos o las candidaturas independientes.

“Se ha construido un esquema para poder llegar a una candidatura independiente, tan complejo, tan cuesta arriba que me parece que es casi imposible que subsista”, advirtió desde la mañana.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado