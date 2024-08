Ulises Lara (FGJ-CdMx) rechaza la orden de arresto contra exgobernador de Chihuahua

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, iba a ser detenido este jueves en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Sin embargo, el titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CdMx), Ulises Lara López, acudió al lugar y rechazó la orden de captura.

El ahora expanista es acusado de presunta corrupción y peculado, según las autoridades de ese estado, gobernado por Maru Campos Galván, del Partido Acción Nacional (PAN). El operativo fue efectuado la noche de este miércoles por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, entidad que acudió al mencionado local en la Alcaldía Cuauhtémoc para notificarle su arresto.

De acuerdo con la información e imágenes presentadas en exclusiva por el periodista Ciro Gómez Leyva en su noticiero nocturno de la cadena televisiva Imagen TV, al lugar también llegó Ulises Lara López, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), quien informó que la dependencia capitalina decidió no colaborar con su contraparte chihuahuense para efectuar el arresto.

Otro video difundido por el periodista Gómez Leyva muestra al exgobernador de Chihuahua salir del restaurante y luego abordar la camioneta del propio Ulises Lara.

CORRAL PRESENTA DENUNCIA CONTRA MARU CAMPOS

Luego del intento de arresto, Corral informó esta mañana de jueves que presentó una denuncia en contra de la Gobernadora Maru Campos Galvez, y de Luis Abelardo Valenzuela Holguin, Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, por haber ordenado y ejecutado “conductas posiblemente constitutivas” de los delitos de abuso de autoridad y de privación ilegal de la libertad en grado de tentativa.

El expanista explicó que las autoridades buscaron anoche detenerlo “artera y arbitrariamente”, pero que como no contaban con una autorización prevista por la fracción V de la Disposición Décima Segunda del Convenio de Colaboración de fiscalías, no pudieron completar el arresto.

“En virtud de que cualquier detención por autoridades ajenas a la Ciudad de México sin la autorización correspondiente es una privación ilegal de la libertad, y para interrumpir la comisión de los delitos en mi contra que estaba teniendo lugar, personal de la Fiscalía de la Ciudad de México intervino para salvaguardar mi integridad física, libertad y derechos” comentó.

El expanista señaló que el intento de detención es una persecución política en su contra por tratar de combatir la corrupción, y aseguró que no ha cometido ningún delito; sin embargo, apuntó que no le han dado la probabilidad de defenderse, pues las instituciones del sistema de justicia están “cooptadas” por la Gobernadora, “quien a su vez se encuentra sometida bajo control y chantaje de César Duarte Jáquez y Manlio Fabio Beltrones”.

“Particularmente, emprendí un combate en contra de la corrupción de la actual gobernadora quien incluso estuvo vinculada a proceso, y de su red de complicidades político-criminales. Son estos oscuros intereses los que ahora me persiguen”, agregó.

CORRAL ACUSA A MARU Y A DUARTE

El 10 de julio pasado, el exmandatario acusó que la ahora Gobernadora Maru Campos y el también exgobernador priista César Duarte Jáquez –ahora en libertad domiciliaria– están detrás de las acusaciones que se han emprendido en su contra con la finalidad de inhabilitarlo y evitar que llegue al Senado de la República.

Aunque el #MaruDuartismo se empeñe en empatar los cartones, no somos, ni seremos iguales, yo no poseo ranchos, ni bancos, no me paseo en Dubái, ni vacaciono en Miami o las Bahamas; pero, sobre todo, a diferencia de ellos, yo nunca en mi vida me he robado un peso y jamás he… pic.twitter.com/46SiPE3d85

— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) July 10, 2024