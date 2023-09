Delfina asume en una entidad con inercias del PRI, sumida en la violencia y sin agua

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– Delfina Gómez se ha convertido en la primera mujer y en la primera política no emanada del PRI en gobernar el Estado de México. Para hacer frente a la estructura priista arraigada que heredó múltiples crisis (feminicidios, movilidad cara e insegura, condicionamiento de agua, pobreza), por su partido Morena la maestra cuenta con mayoría simple en el Congreso local y con 33 de 125 municipios guinda, particularmente en la Zona Metropolitana.

El Edomex lidera a nivel nacional en índices de feminicidios y tiene a 15 municipios en la lista de los 100 más inseguros para las mujeres: Ecatepec, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca, Nicolás Romero, Chicolopan, Huehuetoca, La Paz, Nezahualcóyotl, Atizapán, El Oro, Lerma, Tecámac y Tultitlán.

También enfrenta una problemática en robo y extorsión en el transporte público al grado del surgimiento de grupos políticos de autodefensas en el noroeste de la entidad. Después de que en 2021 los asaltos al transporte superaron los 7 mil casos, las cifras se han mantenido en ese piso, en tanto las extorsiones han aumentado año con año desde 2015.

En cuanto al agua, la escasez de este recurso ha dado pauta al “aguachicoleo” y su venta irregular en Ecatepec. Fernando Vilchis, Alcalde morenista de esta demarcación desde 2019, ha denunciado que en su caso, por ejemplo, recibieron las redes hidráulicas y pozos “saboteados”, documentos desaparecidos, amenazas de Antorcha Campesina y tuvieron que bajar a choferes que se creían dueños de unidades y rutas concesionadas.

Todos estos factores, llevaron a que el Estad de México votará por primera vez en nueve décadas un Gobierno de alternancia. Fue en junio pasado, cuando Delfina Gómez obtuvo 3.3 millones de votos de los mexiquenses y en verano de 2024, nueve meses después, serán elecciones locales para renovar ediles y legisladores.

En 2021, Morena comenzó a ganar terreno en municipios históricamente priistas y con la Antorcha Campesina como su brazo electoral, entre ellos, Chimalhuacán y Huixquilucan, cuyos habitantes en ese momento denunciaron que les condicionaban el acceso al agua y demandaron a los nuevos alcaldes, sobre todo, seguridad. Arropada por Horacio Duarte e Higinio Martínez —su Secretario de Gobierno y Jefe de Gabinete respectivamente—, la demanda ahora será a nivel estatal y con el Congreso de su lado, al menos durante su inicio.

“Tendremos un Gobierno austero y republicano. Cercano a la gente, que responde a sus necesidades, siguiendo las mejores prácticas gubernamentales”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez en su toma de protesta, donde estuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y añadió que su administración pondrá fin a “un régimen de unos cuantos”.

En el arranque de sesiones ordinarias del Tercer año de la LXI Legislatura mexiquense, los grupos parlamentarios de Morena, PT, Verde, PRI-PAN-PRD y Movimiento Ciudadano llamaron al diálogo y prometieron, al menos a nivel discursivo, ser una “oposición responsable” durante la nueva administración estatal que encabezará la Gobernadora Gómez Álvarez.

El Diputado Maurilio Hernández, coordinador parlamentario de Morena, resaltó la “coincidencia” entre sus compañeros de diferentes bancadas e informó que, “para corregir lo que no se ha atendido en décadas”, su grupo impulsará iniciativas de 20 temas basadas en lo demandado por los mexiquenses durante la campaña de Gómez Álvarez, entre ello, el combate a la corrupción con la Ley de Responsabilidad Administrativa y la Ley de Contratación; presupuesto a seguridad pública (física y digital), reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia –en la entidad con mayor feminicidios– y creación de la Secretaría del Agua por la crisis hídrica, que ha llevado al aguachicol. Pedro Moctezuma, académico y miembro de Agua para Todxs, encabezará este reto.

Para la siguiente legislatura, con la renovación del Congreso tras las elecciones de 2024, el Diputado De la Cruz afirmó que “harán todos los esfuerzos” por ganar la mayoría de los distritos para que la maestra tenga “todos los elementos” para la aprobación de las reformas profundas que propondrá.

OPOSICIÓN “RESPONSABLE”

En representación de la segunda fuerza en el Congreso local con 22 curules, la Diputada priista Isabel Sánchez dijo que con la transición de Gobierno la fracción parlamentaria del PRI tendrá la responsabilidad de “defender lo que funciona”, como instituciones, derechos y programas, pero garantizó que no serán una oposición “polarizante”, sino una “responsable y dialogante” porque “más allá de afiliaciones políticas, lo importante son los resultados”.

Como bancada impulsarán un Seguro Popular mexiquense como alternativa al IMSS-Bienestar federal y mayor presupuesto a la Fiscalía local para coadyuvar en el combate a la inseguridad. El Edomex lidera a nivel nacional en índices de feminicidios y también en robo y extorsión en el transporte público al grado del surgimiento de grupos políticos de autodefensas en el noroeste de la entidad.

Del PAN, la tercera fuerza en el Congreso mexiquense con 11 legisladores, el Diputado Francisco Javier Santos destacó que el Gobierno de Delfina Gómez tendrá en el Poder Legislativo, de parte de Acción Nacional, “un aliado en todo aquello que haga para bienestar de la población” como una agenda contra el “colapso” en las redes hidráulicas de los municipios por lo que “el consenso debe de ser la bandera” del Congreso mexiquense.

“Ser oposición no es oponerse a todo, ser oposición no es decir que no a todo, ser oposición permite ver las cosas de una forma distinta”, aseguró Santos. “Seremos firmes en nuestras diferencias, en nuestras convicciones, pero siempre con argumentos. No seremos tampoco una alfombra donde puedan pasar y pisotear lo que queremos”.