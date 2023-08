Entrevista | La maestra Delfina acepta que la corrupción es uno de sus grandes retos

La Gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, expuso como una de sus principales tareas será un Gobierno libre de corrupción. “Yo no voy a permitir que haya esa corrupción porque efectivamente es un cáncer que nos lacera”, compartió en entrevista con Los Periodistas.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– La Gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reconoció que uno de los principales retos que tendrá que enfrentar una vez que asuma el poder el próximo 14 de septiembre, es la corrupción, en la cual se han visto involucrados algunos de sus antecesores, en ese sentido indicó que no hay ni habrá ningún pacto de impunidad con el mandatario saliente Alfredo del Mazo Maza.

“Me interesa la corrupción de mi administración, que no exista eso de lo que tanto nos estamos quejando. Yo no voy a permitir que haya esa corrupción porque efectivamente es un cáncer que nos lacera. Nuestros servidores públicos que estén dentro de la administración, cero corrupción, yo creo que hay que denunciar. Con todo el dolor de mi corazón, si alguien comete una falta, debe de pagar y debe de cubrirla, es predicar con el ejemplo”, advirtió la morenista Gómez Álvarez en entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

La maestra Delfina, la primera gobernante mujer en el Estado de México que con su victoria le puso fin a más de 90 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció que hará una revisión a los casos de corrupción de gobiernos pasados como el de la constructora OHL que habría financiado las campañas del tricolor en esta entidad en donde tenía concesión carreteras en las cuales llevó a cabo amaños para incrementar los peajes.

“Ahí quien me apoyaría mucho es la Controlaría (del Estado de México). Yo tendría que dedicarme a la cuestión de atender los temas que afecta a la ciudadanía, paralelamente tendría que haber una Comisión que tendría que estar atendiendo y revisando esos casos (de corrupción). Hay que darles el seguimiento y la atención, hay que ir con lo que tenga que irse porque sí es importante, la gente quiere esa parte de aplicar la justicia porque lamentablemente por algunas acciones se tiene a nuestro estado como se tiene, es punta de lanza en muchos aspectos, pero lamentablemente la corrupción, el mal manejo, el abuso de poder, el abuso de manejo de dinero tienen a nuestro estado como está”, expresó la Gobernadora electa.

—¿Alfredo del Mazo puede sentirse tranquilo, puede sentirse impune a pesar de que haya cometido delitos solo porque no se metió en la elección? —se le cuestionó a Delfina Gómez.

—No, yo creo que si no hizo nada sí se puede sentir tranquilo. El hecho de que no se metiera pues no tenía por qué meterse, no fue una situación de buena intención o de agradecimiento, era su obligación no meterse como debe de ser ante este tipo de situaciones. Si el cometió alguna cuestión de afectación al erario tendría que responder a ello.

—Es decir, no hay pacto de impunidad con Alfredo del Mazo

—No hay, ni se ha puesto en la mesa, ni se ha pedido, ni se piensa, está muy clara la situación de que se viene a ejercer un cargo y como tal se vienen a ejercer las acciones que corresponden.

La Gobernadora electa expuso para hacer frente a la corrupción su administración implementará “el gobierno digital”, con el fin de que no haya intermediarios, “que no haya gente que deba estar cobrando para hacer un trámite, que sea directamente ante una cuestión tecnológica y que no haya esa situación de lo que es la corrupción”.

Cuestionada si está preparada ante la presión a la que la someterán los grupos de poder, aclaró que cada uno tiene su forma de manejar y de trabajar la cuestión de la disciplina, el poder y la toma de decisiones.

“He sido maestra de grupo, directora, estuve en supervisión, Diputada federal, Senadora y en alguno de esos cargos viví la situación de quererme decir ‘vamos a medir hasta donde’ y se dieron cuenta de que la maestra es tranquila, le gusta la comunicación, me gusta mucho hablar, establecer diálogo, pero soy determinante en mis decisiones”.

En ese sentido puntualizó: “Sí estoy preparada para eso, no me voy a doblar”.

