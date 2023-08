Transportistas dicen defenderse de robos en Edomex, pero los acusan de hacer política

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– El transporte público en el Estado de México, caro e inseguro como muestran las cifras oficiales, ha sido un botín político durante años para votos y acarreos.

En el marco de la primera transición de gobierno en los últimos 90 años, del PRI a Morena, la Alianza de Autotransportistas y Comerciantes (ACME) formó un grupo numeroso de autodefensas “harto” del robo y extorsión tanto en sus unidades como en los negocios por parte del crimen y de “policías locales coludidos”, dijo su líder Jafet Sáinz, quien buscó ser Diputado local por el Verde y es cercano a Axel García, exalcalde priista de Cuautitlán Izcalli y cabeza de rutas de transportistas enemigas de Antorcha Campesina, otro brazo priista.

El colectivo ciudadano No al Tarifazo Edomex observó que la alianza ACME está inmersa en esa estructura priista-transportita del noroeste de la entidad y, consideran sus integrantes que habitan la zona, la actitud de los transportistas también responde a un intento de “presionar” al Gobierno entrante de Delfina Gómez para conservar su “impunidad” en el aumento de tarifas y “concesiones piratas” de rutas ya acostumbrada durante las gestiones priistas.

SinEmbargo pidió una postura al equipo de comunicación social del gobierno entrante de Gómez, pero no obtuvo respuesta.

“LOS POLICÍAS ESTÁN DENTRO DEL DELITO”

Apenas hace unos días una combi fue incendiada en Coatepec por presuntos extorsionadores. Días después nació el grupo de autodefensas de ACME. La semana pasada, unos cientos de transportistas de ese grupo recibieron un “SOS” del dueño de una tlapalería en Ojo de Agua, una zona de Tecámac “renteada”, es decir, donde los negocios “pagan derecho de piso”, aseguró en entrevista Jafet Sáinz, el líder transportista que en 2021 buscó ser Diputado por Cuautitlán Itzcalli abanderado por el Partido Verde.

“Estamos hartos de los robos y extorsiones de parte tanto de la autoridad como de la delincuencia organizada. Está totalmente coludida la policía del Estado, no dejan trabajar bien a los buenos policías y tienen que recibir sobornos por parte de la delincuencia; el dinero los mueve, no creo que lo hagan por gusto”, afirmó.

Esa noche de miércoles 9 de agosto, los autodefensas detuvieron a un oficial de policía del Estado de México y lo remitieron a la Fiscalía mexiquense por su presunta participación en la extorsión de ese negocio, pero después lo liberaron por falta de pruebas.

“El policía no tenía nada que ver, era una camioneta similar, también de la policía, pero se seguirán las investigaciones. Lo que sí estamos seguros es de que están dentro del delito los policías del Estado de México”, reiteró Saínz.

La extorsión a transportistas y negocios en el noroeste del estado, percibe el líder de ACME, se agudizó desde hace un sexenio. En más de una ocasión los usuarios han golpeado o intentado linchar a asaltantes. Las cifras oficiales de incidencia delictiva en todo el Estado de México de 2015 a 2022 muestran un repunte en la extorsión desde 2019.

Sáinz habla de millones de pesos en pérdidas, una de las causas, dijo, por las que cada año exigen a la Secretaría de Movilidad local un aumento a la tarifa de colectivos, unas de las más caras a nivel nacional.

“Se queja el usuario, pero no podemos invertir en mejores camionetas; por un lado está el Gobierno del Estado que nos pide pagar todo y, por otra parte, esta gente que nos pide extorsiones. Aquí en el Estado de México no hay subsidios por parte del transporte como en la CDMX. No se puede bajar el pasaje porque el Gobierno no apoya en nada”, justificó.