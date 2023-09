Un Andrés suavecito, suavecito

Algo extraño le ocurre al querido Andrés Manuel. Pareciera que la reacción de Marcelo Ebrard ante la designación de Claudia como candidata de Morena a la Presidencia de la República le causó tal estrago en el ánimo que se volvió sedita: conciliador, amable, magnánimo.

Con el propio ex canciller, pese a que le echó a perder la faramalla de una designación democrática de su candidata, se portó con una suavidad que no ha sido lo suyo, ciertamente. Todo lo contrario. Dijo que Marcelo estaba en su derecho de impugnar el procedimiento y que es libre de tomar las decisiones que le convengan. No habló de traición, ni de deslealtad. Todo lo contrario.

“En el caso de Marcelo, ya lo dije también, es mi amigo, mi compañero, lo estimo, y no puedo opinar más”, dijo con tono conciliador, sereno. “Quisieran nuestros adversarios, porque es natural, que hubiese fractura, una ruptura en el movimiento, no hay eso ni habrá porque nuestro pueblo está a favor de la transformación”.

Conmovedor, la verdad.

Ahora, frente a la ocurrencia genial de Morena de clausurar y demoler la casa donde vive Xóchitl Gálvez Ruiz en la colonia Reforma Social, este jueves conocimos un López Obrador distinto. Ahora llama ¡a la conciliación y al amor entre todos los mexicanos!

El partido del Presidente en la Ciudad de México, en efecto, exigió el miércoles pasado al alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, clausurar el conjunto habitacional donde vive la aguerrida candidata del Frente Amplio por México (FAM) y, en caso de proceder, demoler la construcción. En un comunicado, Morena indicó que el inmueble fue construido con irregularidades y actualmente no cuenta con los permisos necesarios para que sea habitado… de lo que por cierto no se dio cuenta el alcalde Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, sucesor morenista de Xóchitl, durante sus dos administraciones (2012-2015 y 2018-2021) al frente de esa demarcación… que ahora hace la supuesta denuncia.

Andrés Manuel no sólo rechazó semejante solicitud, sino que pidió enfático no quemar libros de texto, ni usar el marro para destruir nada. “Cuando se van acercando las elecciones, ese es el motivo de que haya esta confrontación política, hay que buscar serenar los ánimos en general, no enrarecer la vida política”, dijo. “Por ejemplo, están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante del movimiento…”

Y remarcó, con un ademán severo:

“¡No, no, no, no! Ni quemar libros, ni utilizar la picota, ni el marro para destruir nada. Vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”, urgió López Obrador en su homilía matutina desde el púlpito de Palacio Nacional.

E hizo luego esta reflexión, propia del mismísimo San Francisco de Asís, que no tiene desperdicio:

“Nosotros padecimos mucho eso. Cuando estábamos en la oposición, decían que era ‘el peligro para México’. Entonces nosotros no podemos, no debemos, sería ir en contra de nuestros principios hacer lo mismo, no debe haber campañas de linchamiento. Porque nosotros padecimos eso, es más, todavía, pero no vamos a responder de la misma manera”, aseguró.

No debe haber campañas de linchamiento, dijo textual. Así lo dijo, por Dios. Sin morderse la lengua.

Y todavía agregó, con los brazos extendidos y la mirada al cielo: “Yo respeto mucho a quienes sostienen el mandamiento de la ley del talión de diente por diente y ojo por ojo, pero yo no creo en eso. Porque así no se resuelven las cosas y siempre digo que nos quedaríamos chimuelos o tuertos todos. Creo más en el amor al prójimo; entonces, hay que buscar la conciliación”.

¿O sea que los neoliberales, los conservadores, los periodistas, Felipe Calderón, los adversarios, los medios, los intelectuales, los aspiracionistas de la Del valle ya no seremos objeto de descalificación y linchamiento?

Yo también dudé, no se preocupe. Pero sí, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien afirmó lo anterior. Textual. A lo mejor está tan espantado que ya prepara el terreno para su redención, antes de ascender a La Chingada. ¿Será? Válgame.

DE LA LIBRE-TA

Entre las muchas herencias envenenadas que doña Claudia le dejo a Martí Batres Guadarrama, su sucesor, está un polvorín que podría convertirse en conflicto grave entre los vecinos de la aspiracionista colonia Tlacoqemétl Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, y las autoridades capitalinas, en el marco de la contienda electoral por la capital del país, que se antoja feroz. Se trata de un proyecto para perforar un pozo de extracción de 300 metros de profundidad en pleno parque de San Lorenzo, que está catalogado como área patrimonial en la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de Ciudad de México promulgada por la propia Sheinbaum Pardo en 2020. O sea, es un parque que no se toca. Ocurre además que ese mismo proyecto fue cancelado ¡hace 16 años!, en 2007, ante la resistencia vecinal, que obligó al gobierno encabezado entonces por Marcelo Ebrard Casaubón a echar marcha atrás. Hoy vuelven a intentarlo, argumentando una serie de mentiras (idénticas a las de la vez pasada) con el agravante de que la Dirección General de Sacmex, responsable del proyecto, canceló la licitación de esa obra para poderla asignar de manera directa, sin concursar. Nadie habló de moches, conste.

@fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti https://www.sinembargo.mx/author/franciscoortiz Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).