Los agujeros negros supermasivos afectan la química de sus galaxias, revela estudio

Madrid, 15 de septiembre (EuropaPress) – Una nueva investigación muestra que el agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia puede tener un impacto directo en la distribución química de la galaxia anfitriona.

La distribución de los isótopos de cianuro de hidrógeno (H13CN) se muestra en amarillo, los radicales de cianuro (CN) se muestran en rojo y los isótopos de monóxido de carbono (13CO) se muestran en azul. El H13CN se concentra únicamente en el centro.

Esto proporciona otra pieza del rompecabezas para comprender cómo evolucionan las galaxias, según los autores, cuyo trabajo ha sido publicado en The Astrophysical Journal.

Es bien sabido que los agujeros negros supermasivos activos pueden producir cambios importantes en sus galaxias anfitrionas al calentar y eliminar el gas interestelar de la galaxia.

