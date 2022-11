Policía revela que sospechoso de tiroteo en Virginia era investigado por portar armas

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 15 de noviembre (LaOpinión).- El estudiante acusado de matar a tiros a tres jugadores de fútbol de la Universidad de Virginia había estado en el radar de la escuela por posibles vínculos con armas y novatadas, dijeron funcionarios el lunes.

En las horas posteriores al tiroteo fatal cerca de un estacionamiento del campus, las autoridades pintaron una imagen preocupante del sospechoso, Christopher Darnell Jones Jr., de 22 años.

El “equipo de evaluación de amenazas” de la Universidad se enteró de Jones en septiembre después de que un tercero, que no era estudiante, informara que habló sobre tener un arma, dijo a los periodistas el Jefe de policía de la UVA, Timothy Longo.

Dijo que la oficina de asuntos estudiantiles de la escuela entrevistó al compañero de cuarto de Jones, quien no había visto al sospechoso con un arma.

🚨 BREAKING 🚨 @UVA has announced the suspect in last night's campus shooting, Christopher Darnell Jones Jr is in CUSTODY. pic.twitter.com/7c32IBWeDB

— John Rogers (@JohnRogers8News) November 14, 2022