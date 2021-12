Nueva York prohíbe el gas natural en edificios nuevos para combatir cambio climático

Nueva York, 15 de diciembre (EFE).- El Ayuntamiento de Nueva York aprobó este miércoles prohibir la utilización del gas natural en la mayoría de nuevos edificios, medida aprobada para combatir los efectos del gas invernadero y del cambio climático.

La prohibición comenzará a aplicarse a finales de 2023 para los edificios de menos de siete plantas y en 2027 para los más altos, y estarán exentos los hospitales, cocinas comerciales o lavanderías.

La ley debe ser todavía rubricada por el Alcalde Bill de Blasio, lo que no representa ningún obstáculo porque De Blasio ya se congratuló en Twitter por la medida: “Nueva York ha hecho historia: así se invierte en futuro sostenible, se protege la salud pública y se termina con la era de los combustibles fósiles”, escribió.

NYC just made history by banning gas usage in new buildings! THIS is how you invest in a sustainable future, protect public health, create good paying jobs and END the era of fossil fuels. Thank you to the @NYCCouncil for getting this done.



If our city can do it, any city can.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 15, 2021