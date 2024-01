Los ingresos tributarios en 2023 superaron los 4.5 billones de pesos, informa el SAT

Desde 2018 hasta 2023, se percibió un aumento de 705 mil 210 pesos, pues en 2018 los ingresos acumulados eran de tres billones 62 mil 334 millones de pesos y en 2023 alcanzó los cuatro billones 517 mil 730 pesos.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- El Sistema de Administración Tributaria (SAT) recaudó cuatro billones 517 mil 730 pesos durante todo el 2023, cifra que representa un crecimiento real del 12.3 por ciento con respecto al 2022, de acuerdo con cifras oficiales.

A través de sus redes sociales, el SAT dio a conocer la cifra de recaudación tributaria acumulada que se alcanzó durante el 2023 y aseguró que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los ingresos tributarios pasaron de tres billones a 4.5 billones sin la necesidad de crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes.

“Esta cifra histórica se ha alcanzado gracias a las estrategias del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, que han permitido piso parejo en el cobro de impuestos, así como al compromiso y el trabajo honesto de las personas servidoras públicas del SAT”, explicó el Sistema que se desprende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con las cifras de ingresos tributarios al cierre del año, desde 2018 hasta 2023, se percibió un aumento de 705 mil 210 pesos, pues al inicio del sexenio pasado los ingresos acumulados eran de tres billones 62 mil 334 millones de pesos y en 2023 alcanzó los cuatro billones 517 mil 730 pesos.

#ComunicadoSAT El SAT informa que, al cierre de 2023, la recaudación tributaria acumulada alcanzó 4 billones 517 mil 730 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 12.3% respecto a 2022. A lo largo del sexenio, los ingresos tributarios pasaron de 3 billones a… pic.twitter.com/SbLKipr1mx — SATMX (@SATMX) January 15, 2024

Además, según el SAT, este aumento ha contribuido a un mayor gasto en infraestructura y en programas sociales.

“Lo anterior sólo es posible gracias al compromiso de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, lo que permite contar con finanzas públicas sanas en el país”, concluyó el Sistema de Administración en su cuenta de X.

El número de mexicanos y mexicanas que laboraron durante el penúltimo mes de 2023 fue de 59.8 millones de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, hubo un aumento de 827 mil personas comparado con el mismo periodo del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, la población ocupada en la informalidad laboral fue de 31.8 millones de personas, lo que representa un aumentó 0.2 puntos porcentuales en comparación con noviembre de 2022.

“La ocupación en el sector informal considera a todas las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias que operan sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar, o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa”, explicó el Instituto.

NO HABRÁ NUEVOS IMPUESTOS O AUMENTOS EN 2024: AMLO

A finales del año pasado, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que durante el 2024 no habrá aumento de impuestos ni incremento en los precios de combustibles y el servicio de luz.

En su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo destacó que su Gobierno continuará impulsando el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) con cadenas comerciales para que no suban el precio de los 24 productos de la canasta básica a más de mil 039 pesos.

Asimismo, prometió que la misma política garantizará que tampoco haya aumento de impuestos en gasolinas y diésel.

“Tenemos que cuidar que no haya cuesta de enero como era antes, que no haya aumento de precios, que no haya inflación, porque se afecta el ingreso. Podemos estar aumentando los salarios, pero si hay inflación se pierde el poder de compra, el poder adquisitivo, que era lo que pasaba antes”, explicó.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal agradeció a las empresas que participan en el programa contra la inflación por haber aceptado extender el acuerdo. Incluso, expuso que actualmente hay tiendas en donde se vende más barata la canasta básica.

“Eso lo tenemos que agradecer a los que participan en este programa. A las cadenas de Chedrahui, Walmart, Soriana y otras que no recuerdo. Esto nos ha ayudado mucho y tener el control del precio de las gasolinas”, detalló.

Finalmente, el Presidente López Obrador reiteró que la política económica de la Cuarta Transformación no va a cambiar en este último año de su administración.